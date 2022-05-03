Бронежилеты и подгузники. Что украинцы чаще всего ищут на Rozetka — топ товаров в апреле 3 мая, 18:36 Цей матеріал також доступний українською Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka (Фото:НВ)

В топе запросов на Rozetka в апреле — бронежилеты, военная форма, тактические перчатки и очки — хоть эти товары еще и не представлены в ассортименте, и маркетплейс лишь работает над их получением.

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Украинский онлайн-ритейлер Rozetka обнародовал список товаров, которые чаще всего покупают украинцы по состоянию на апрель. Кроме товаров военного назначения значительно выросли продажи в категориях бытовой химии и косметики. Абсолютные рекордсмены продаж в категории бытовой техники — электрочайники и пылесосы.

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«Люди пытаются вернуть себе хотя бы часть своей привычной жизни, — рассказал Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka. — Те, кто вернулся домой, прежде всего, заботятся о чистоте жилья. Но больше всего силу и характер украинцев описывает самый популярный запрос: несмотря на то, что у очень многих трудное финансовое положение, в поисковом топе все равно бронежилеты, форма, генераторы — все, что может понадобиться армии и ТРО. Мы очень благодарны нашим партнерам по маркетплейсу, крутым украинским предпринимателям, которые делают все, чтобы такие позиции появились на Rozetka в ближайшее время».

Наибольшим спросом на Rozetka также пользуются:

— детское питание и подгузники;

— корм для кошек и собак;

— пищевые продукты;

— алкоголь, стики, обычные и электронные сигареты;

— спортивная одежда и обувь;

— мобильные телефоны, пауэрбанки, ноутбуки и планшеты.

«По состоянию на конец апреля Rozetka возобновила работу 141 точки выдачи товаров в 52 украинских городах: Киеве, Харькове, Николаеве, Чернигове, Сумах и других. Курьерская доставка работает в Киеве и 100 населенных пунктах Киевской области, а также во Львове, Одессе и Днепре. Кроме точек выдачи получить товар можно в отделениях Новой Пошты и Укрпошты. Доступна оплата наличными и банковской картой», — сообщили в компании.

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