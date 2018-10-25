Торговый комплекс Бахматюка на Шулявке выставили на продажу

Собственником комплекса является Станиславская торговая компания Олега Бахматюка, которая имеет задолженность по кредиту от 2007 года перед Укрсоцбанком

Исполнительная служба Министерства юстиции продает в системе СЕТАМ 68% торгово-выставочного комплекса Квадрат-Шулявка (ТЦ Навигатор), расположенного в подземном переходе на ул. Довженко в Киеве.

Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.

На продажу выставлены 889,6 кв. м торгового комплекса, что составляет 68% площади ТЦ Навигатор. Стартовая цена объекта составляет 19,3 млн грн, гарантийный взнос – 5% (966,7 тыс. грн), минимальный шаг – 1%. Аукцион состоится 19 ноября 2018 года.

Согласно данным СЕТАМ, объект арестован как имущество должника. Согласно Госреестру судебных решений, собственником комплекса является Станиславская торговая компания Олега Бахматюка – имеет задолженность по кредиту от 2007 года перед Укрсоцбанком в размере 698,4 млн грн.

Уставный капитал компании составляет 3,5 млн грн.

Напомним, что в сентябре 2018 года исполнительная служба Минюста выставила на продажу в системе СЕТАМ 89% торгово-выставочного комплекса Квадрат-Дружбы Народов (ТЦ Навигатор), расположенного в подземном переходе в Киеве на бул. Дружбы Народов.