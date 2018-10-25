Торговый комплекс Бахматюка на Шулявке выставили на продажу

Исполнительная служба Министерства юстиции продает в системе СЕТАМ 68% торгово-выставочного комплекса Квадрат-Шулявка (ТЦ Навигатор), расположенного в подземном переходе на ул. Довженко в Киеве.
Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.
На продажу выставлены 889,6 кв. м торгового комплекса, что составляет 68% площади ТЦ Навигатор. Стартовая цена объекта составляет 19,3 млн грн, гарантийный взнос – 5% (966,7 тыс. грн), минимальный шаг – 1%. Аукцион состоится 19 ноября 2018 года.
Согласно данным СЕТАМ, объект арестован как имущество должника. Согласно Госреестру судебных решений, собственником комплекса является Станиславская торговая компания Олега Бахматюка – имеет задолженность по кредиту от 2007 года перед Укрсоцбанком в размере 698,4 млн грн.
Уставный капитал компании составляет 3,5 млн грн.
Напомним, что в сентябре 2018 года исполнительная служба Минюста выставила на продажу в системе СЕТАМ 89% торгово-выставочного комплекса Квадрат-Дружбы Народов (ТЦ Навигатор), расположенного в подземном переходе в Киеве на бул. Дружбы Народов.
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