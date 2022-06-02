Кличко разрешил. В Киеве изменили правила торговли алкоголем
Алкоголь в магазинах Киева разрешили продавать до 19:00 (Фото:greekfood-tamystika / Pixabay)
В Киеве разрешили продажу алкоголя в заведениях торговли с 11:00 до 19:00.
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Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.
«В столице с сегодняшнего дня разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00», — сказано в сообщении.
Ранее в столице, с 1апреля, продажа алкоголя в магазинах была разрешена с 11:00 до 16:00.
При этом в заведениях общественного питания Киева разрешено продавать алкоголь с 11:00 до 22:00.
Комендантский час в столице действует с 23:00 до 5:00.
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