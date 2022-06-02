Кличко разрешил. В Киеве изменили правила торговли алкоголем 2 июня, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Алкоголь в магазинах Киева разрешили продавать до 19:00 (Фото:greekfood-tamystika / Pixabay)

В Киеве разрешили продажу алкоголя в заведениях торговли с 11:00 до 19:00.

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Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

«В столице с сегодняшнего дня разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00», — сказано в сообщении.

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Ранее в столице, с 1апреля, продажа алкоголя в магазинах была разрешена с 11:00 до 16:00.

При этом в заведениях общественного питания Киева разрешено продавать алкоголь с 11:00 до 22:00.

Комендантский час в столице действует с 23:00 до 5:00.

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