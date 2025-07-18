Монако даже в тройку не вошло. Топ-10 самых дорогих городов мира с точки зрения миллионеров

Сингапур третий год подряд признан самым дорогим городом мира для самых богатых людей (Фото: CC / Pexels)

Сингапур третий год подряд стал самым дорогим городом мира для проживания состоятельных людей. В тройку лидеров также вошли Лондон и Гонконг.

Всего в топ-10 самых дорогих городов для состоятельных людей вошло шесть городов из региона Европа и Ближний Восток, три города из Азиатско-Тихоокеанского региона и один из Америки. Об этом свидетельствуют данные исследования швейцарской банковской группы Julius Baer.

По Сингапуру исследователи указали, что наибольший рост цен в городе произошел в области перелетов бизнес-классом (+14,5% год к году), а самыми дорогими товарами в нем являются автомобили и женские сумочки.

На второй позиции — Лондон, который третий год подряд поднимается вверх в рейтинге. В столице Великобритании самыми дорогими являются образовательные услуги.

Третья строчка — у Гонконга. Среди преимуществ города исследователи особо выделили налоговые льготы и благоприятную инвестиционную среду.

Четвертая и пятая строчки, соответственно, у Монако и Цюриха.

В топ-10 по убыванию также попали: Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж и Милан.

Инфографика: Julius Bär Group

Для расчета в Julius Baer использовали индекс цен на 20 товаров и услуг, которыми пользуются богатые граждане, включая дорогие автомобили, ювелирные изделия, услуги адвокатов и обучение в частных школах. Также принимали во внимание опрос 360 долларовых миллионеров.

Ранее сообщалось, что Киев третий год подряд попал в десятку худших городов мира для жизни по версии The Economist.