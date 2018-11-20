Тигипко запретили строить высотку в центре Киева

Министерство культуры отказало в согласовании компании Виолия историко-градостроительного обоснования по строительству 115-метровой многоэтажки на ул. Антоновича, 136-138 в Киеве.
Соответствующее решение опубликовано на сайте министерства, пишет издание Наші гроші.
Ранее издание сообщало, что компании Виолия и Пирит планируют построить 33-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.
Компания Пирит получала участок по указанному адресу для строительства офисного центра.
В январе этого года Департамент градостроительства КГГА издал фирмам градостроительные условия и ограничения, которыми разрешили строить на участке многофункциональный комплекс, а по факту - жилую высотку, пишут Наші гроші.
Поскольку ул. Антоновича - это центр Киева, то существует ограничение по высоте. Генплан запрещает строительство выше 27 м, а высота будущего будущего дома - 115 м (33 этажа). Этот вопрос по высоте и решал Минкульт.
В издании напомнили, что Пирит пытается также согласовать в Минрегионе отклонения от государственных строительных норм.
Основателем Пирит, по данным Наших грошей, является кипрская компания Девисал Лимитед, конечным бенефициарным владельцем которой является Сергей Тигипко.
Вместе с этой фирмой градостроительные условия и ограничения на проект получала также недавно создана Виолия, учредителями которой является Максим Кузьменко и Ольга Майская.
Журнал НВ
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