В условиях юридической неопределенности, судебных споров и масштабных вызовов Stolitsa Group демонстрирует пример социально ответственного девелопмента. Компания не только завершает строительство проблемных жилых комплексов банка « Аркада», но и активно развивает новые проекты в столице. Генеральный директор Эдуард Соколовский рассказывает, как Stolitsa Group сохраняет стратегию инвестиции и усиливает свое присутствие на рынке, соблюдая баланс между интересами инвесторов, общества и городской инфраструктуры.

Устойчивость в бетоне: почему Stolitsa Group не останавливает строительство, несмотря на трудности

— Эдуард, ваша компания ведет строительство на фоне различных медийных скандалов и юридической неопределенности: аресты земельных участков, отмена разрешений, параллельные судебные процессы. Что мотивирует вас не останавливаться? Это вопрос принципа, ответственности перед инвесторами или бизнес-расчет?

— Мы не называем рабочие процессы трудностями. Это — наша работа, которую мы старательно выполняем каждый день. И наши достижения легко отследить в реализованных проектах. И да, это ответственность. Прежде всего — перед нашими инвесторами, которые доверили нам свои средства и ожидают получить жилье. Ответственность перед командой — ведь сотни людей ежемесячно рассчитывают на стабильную работу и заработную плату. И, конечно, ответственность перед акционерами компании.

Самое главное — мы не останавливаемся, развиваемся, верим в победу Украины и делаем ставку на дальнейшее развитие и инвестиции

В 2022 году они приняли непростое, но принципиальное решение — продолжать инвестировать в Украину, даже в самых сложных условиях. Для меня лично это стало сильным внутренним стимулом. Мы чувствуем это доверие — и стремимся его оправдать.

К сожалению, сегодня в Украине немного примеров, когда настоящий иностранный капитал продолжает работать в стране, а не выводится. Есть немало проектов, готовых на 80−95%, но их строительство остановлено. Мы же выбрали другой путь — строить новые проекты и искренне благодарны всем, кто продолжает в нас верить. Именно эта вера и наши старания являются нашей главной движущей силой.

H2O — несмотря ни на что: что сейчас происходит на площадке одного из самых громких проектов Киева

— Давайте конкретнее об объектах. В частности, о ЖК H2O. В 2025 году отмена разрешения на его строительство стала одним из самых громких юридических кейсов Stolitsa Group. На каком этапе проект сегодня?

— Мы продолжаем активное строительство. Сейчас одновременно возводим пять домов — четыре уже были в работе, недавно стартовали работы по пятому. Все дома постепенно выходят на завершающую стадию.

Что касается разрешительной документации: по состоянию на сегодняшний день все документы действительны. Правда, Волынский окружной административный суд принял решение об отмене разрешения на строительство. Но важное уточнение: это решение — первой инстанции, и оно еще не вступило в законную силу. Были поданы апелляционные жалобы, и пока они не рассмотрены, разрешение остается действительным. То есть юридически мы работаем в рамках закона и уверены в юридической позиции, поэтому обжаловали, по нашему мнению, незаконное решение.

— Но если разрешение отменено судом, почему вы продолжаете строительство?

— По украинскому законодательству, решение суда первой инстанции не вступает в силу автоматически. Оно вступает в силу только после рассмотрения апелляции, если она не будет удовлетворена. Поэтому сегодня мы действуем вполне законно: разрешение действует, и мы имеем полное право выполнять работы.

— Когда планируете ввести первые дома в эксплуатацию?

— Первые два дома мы планируем сдать в эксплуатацию в первом квартале 2026 года. Сейчас на объекте активно ведутся фасадные, инженерные и внутренние работы. Прокладываются инженерные сети, обустраиваются подъездные пути.

— То есть и дорогу подведете?

— Обязательно. Все что предусмотрено проектом, в том числе все сети, дороги и прочее, все будет реализовано. Сейчас активно ведутся работы по подключению к тепловым сетям (центрального отопления). Кстати, город также принимает участие в развитии инфраструктуры — проспект Григоренко будет продолжен, и это существенно улучшит транспортную доступность. Инфраструктура формируется параллельно со строительством, и мы принципиально не сдаем объекты без полноценного инженерного обеспечения.

H20 / Фото: Stolitsa Group

Наследие « Аркады»: как достраивают тысячи квартир и какую роль играют кооперативы

— Относительно достройки объектов банка «Аркада». Более 11 тысяч инвесторов ждут свое жилье еще с момента краха банка и исчезновения застройщика. Вы взяли на себя завершение проектов «Эврика» и «Патриотика» в рамках Меморандума. ЖК H2O должен был стать финансовым источником для этого процесса, но его реализация сейчас под угрозой из-за судебных решений. Какова ситуация сегодня?

— Да, мы взяли на себя определенные обязательства в достройке части объектов, которые оставил после себя банк «Аркада». Основным источником финансирования является реализация 10% жилой площади, которую мы имеем право построить на пяти земельных участках, в том числе и в рамках проекта H2O. Продажа этих площадей стартовала только в январе этого года, поэтому эффект от них еще не успел в полной мере реализоваться.

Но это не единственный источник. Достройка происходит также за счет нескольких других механизмов. Во-первых — за счет кооперативов, которые создают сами инвесторы для ускорения достройки конкретных домов. Во-вторых — через фонд финансирования строительства «Гарант Капитал», получивший часть активов ликвидированного банка «Аркада». Именно за эти средства выполняется прокладка инженерных сетей, благоустройство территории и другая сопутствующая инфраструктура.

— То есть участники кооперативов самостоятельно дофинансируют строительство своих домов?

— В большинстве случаев это именно так. Но здесь стоит объяснить более подробно.

За счет источников финансирования, предусмотренных Меморандумом, мы сопровождаем и обеспечиваем администрирование всех процессов, связанных со строительством — полноценную деятельность компаний-застройщиков, проектирование, юридическое сопровождение, технический надзор, тендерные процедуры, ведение документооборота, охрану, энергопитание, обеспечение ввода объектов в эксплуатацию и многие другие процедуры.

Плюс обеспечиваем финансирование и выполнение технических условий — строительство магистральных и внутриплощадочных сетей. Обеспечиваем ведение переговоров с бывшими подрядчиками времен Аркады для сохранения всей рабочей документации. Также в пределах нынешних финансовых возможностей по поступлениям средств согласно Меморандуму мы частично участвуем и в финансировании непосредственно строительных работ на объектах.

Но в большинстве на сегодня активно проводить строительные работы в домах удается именно благодаря средствам, которые собирают кооперативы этих домов.

И это уже дает конкретные результаты. Например, 20-й дом в ЖК «Патриотика». До создания кооператива однокомнатная квартира там стоила $11−13 тысяч. Сегодня — $50−60 тысяч, потому что дом почти завершен. Мы уже подали документы на ввод в эксплуатацию и ожидаем решения ГИАМ по данному поводу.

Также по ЖК «Патриотика» сейчас готовимся к подаче документов на ввод в эксплуатацию дома № 23 и детского сада.

Еще один пример: на прошлой неделе мы ввели в эксплуатацию дома № 14, № 15 и № 18 в ЖК «Эврика». Люди годами там жили без права собственности. Теперь все оформлено официально. В ближайшее время завершаем еще два объекта в этом ЖК.

ЖК Эврика / Фото: Stolitsa Group

И что важно — все это сделано без привлечения средств государственного и местного бюджетов. Мы четко понимаем, что государственные ресурсы сейчас должны идти прежде всего на оборону.

— Сколько в среднем стоит инвестору дофинансирование через кооператив?

По-разному. В среднем до 230 долларов за метр квадратный в зависимости от стадии готовности дома. Мы считаем эту сумму оправданной, и большинство инвесторов соглашается — ведь это выгоднее, чем годами снимать жилье и ждать.

Стоит также учитывать, что внесение этих средств происходит не одномоментно, а в течение периода достройки дома, то есть в течение 1,5−2 лет.

— А есть ли те, кто не соглашается дофинансировать?

— Конечно, есть и такие случаи. Но мы наблюдаем закономерность: как только создается кооператив, начинается реальный сбор средств и стартуют работы — доверие существенно возрастает. В некоторых домах имеем почти 100% участия инвесторов. Например, в домах № 16, 26 в «Патриотике» — фактически все инвесторы приняли участие в финансировании. И уже сегодня они там живут.

Для тех, кто не готов вкладывать дальше, существует механизм переуступки — через финансовую компанию «Гарант Капитал». Человек может продать свои квадратные метры новому инвестору, который готов дофинансировать достройку. И как только кооператив набирает обороты, цена на квартиры существенно возрастает. Это открывает путь для обновления проекта: заходят новые участники, возобновляется работа и дом постепенно движется к вводу в эксплуатацию.

— То есть кооперативы — это ключ к завершению строительства?

— В сегодняшних условиях — именно так. Эта модель уже доказала свою эффективность.

Например, сейчас активно обсуждается создание кооперативов даже для домов № 33 и № 34 в «Патриотике», где еще даже не возведен каркас. Также внимание сейчас сосредоточено на 3-й очереди строительства ЖК «Эврика», в которой половина домов тоже имеют недостроенный каркас.

Думаем и над вариантами предложений оптимизации достройки жилья для инвесторов домов последней, 5-й очереди строительства ЖК «Эврика».

В общем, на сегодня кооперативы успешно функционируют в 18 домах — 9 домах ЖК «Патриотика « (на момент подписания Меморандума в этом ЖК было 12 недостроенных домов) и 9 домах ЖК «Эврика « (на момент подписания Меморандума в этом ЖК было 25 недостроенных домов).

Конечно, рынок сейчас не слишком активен, объемы продаж ниже, чем хотелось бы, и мы были вынуждены пересмотреть финансовую модель достройки. Но именно благодаря кооперативам мы сохраняем темп, приближаем завершение работ и даем людям не только надежду, но и реальный результат.

Выбор инвестора, уроки « Аркады» и вызовы на Осокорках: позиция Stolitsa Group

— Что бы вы посоветовали тем инвесторам, которые только рассматривают возможность вложиться в строительство?

— Прежде всего — делать осознанный выбор. Выбирать застройщиков, которые демонстрируют ответственное отношение к инвестору и выполняют взятые на себя обязательства.

Поэтому, конечно, рекомендую инвестировать в проекты Stolitsa Group. Ведь мы стабильно завершаем строительство своих объектов — с минимальными отклонениями от сроков.

— Наблюдаете ли вы интерес со стороны других игроков рынка к вашему опыту в разрешении ситуаций, подобных той, которая сложилась с банком Аркада?

— Да, и довольно активный, учитывая количество таких объектов. К нам часто обращаются — правда, неофициально. Спрашивают, как мы смогли организовать процесс, как выстроили взаимодействие с инвесторами, где нашли финансирование. История показала, что надеяться только на помощь государства — неэффективно. Нужно искать решения, брать на себя инициативу. Мы пошли по этому пути. А если бы ждали — были бы до сих пор на старте.

Осокорковская дилемма: может ли застройка сосуществовать с природоохранной зоной

— Проект «Осокорки Центральные» является крупнейшим и одновременно наиболее противоречивым в портфеле Stolitsa Group. Земля под застройку частично граничит с ландшафтным заказником «Осокорковские луга», что вызвало протесты громады и судебные споры с Киевсоветом. Удалось ли найти точки соприкосновения с городом и экоактивистами?

— Мы открыты к диалогу. Было немало обращений от общественных организаций, часть которых выступала с обоснованными предложениями по созданию зеленых зон — вокруг озера Тяглое, Осокорковских лугов и будущего парка. Мы поддерживаем такую идею: застройка должна гармонично сочетаться с природной средой. С некоторыми общественными организациями мы в активном и конструктивном диалоге.

Однако нужно откровенно говорить: значительная часть этой территории — это бывшие песчаные карьеры, а не природные ландшафты. Например, озеро Тяглое в технической и градостроительной документации указано как «Карьер № 5». Оно возникло искусственно только в конце 90-х годов в результате намыва песка. Но иногда эта информация подается искаженно, будто речь идет о природной заповедной зоне. Это манипуляция.

В то же время мы готовы к компромиссам и движемся в этом направлении. Мы поддерживаем создание полноценного парка, который был бы доступен и для жителей нового ЖК, и для жителей окрестных районов, и максимально сохранял бы природную среду. Мы видим пример европейских городов: парки имеют четкое зонирование — есть места для прогулок, активного отдыха, а есть зоны с ограниченным доступом для сохранения экосистем.

— Действительно ли застройка сделает территорию возле озера недоступной для людей?

— Нет, это миф. Если территория Осокорковских лугов имеет статус заказника, ее нельзя обустраивать для массового использования — это природоохранная зона. Но если будет принято решение создать парк, это позволит предусмотреть различные функциональные зоны — сохранение природы там, где это нужно, и обустройство рекреационной инфраструктуры там, где это возможно. Именно такой формат мы поддерживаем.

— Все ли водоемы в этом районе действительно искусственные?

— Да, все озера, которые там есть, имеют искусственное происхождение. Они появились в результате промышленной деятельности, не имеют естественного гидрологического происхождения. Это зафиксировано в кадастрах. Поэтому использовать эти озера как аргумент против застройки — некорректно.

Осокорковская дилемма

— Какова ситуация с границами заказника и накладываются ли они на территории, принадлежавшие банку «Аркада»?

— Нет, застройка, которая осталась в наследство от банка «Аркада», не пересекается и никогда не пересекалась с официально определенными границами заказников «Озеро Тяглое» и «Осокорковские луга». Это подтверждено документально.

Фото: Stolitsa Group

Но существует проблема с тем, что границы заказника были определены с нарушениями и примерно — даже заходили на проспект Григоренко. Это создало основания для судебных споров, в которых стороны требуют уточнения границ. В таких ситуациях нужен не конфликт, а компромисс — чтобы сохранить природные территории, но одновременно обеспечить развитие инфраструктуры и жилищного строительства.

На полной скорости: как Stolitsa Group планирует рост даже в условиях войны

— Какие планы имеет Stolitsa Group на второе полугодие 2025 года?

— Наши планы — масштабные и амбициозные. Кроме уже известных проектов, ключевым для нас остается жилой массив «Варшавский». Мы активно наращиваем темпы строительства: уже ведем работы в 12-м микрорайоне через улицу Выговского, и в ближайшее время планируем начать работы в 9-м микрорайоне.

Также на этом этапе развития компании мы в активном поиске системных партнеров по развитию образовательных, спортивных и медицинских проектов.

Есть и другие перспективные проекты, о которых пока не готовы подробно рассказывать, но работа над ними продолжается. Самое главное — мы не останавливаемся, развиваемся, верим в победу Украины и делаем ставку на дальнейшее развитие и инвестиции.

ЖК Н20 / Фото: Stolitsa Group

— Вопрос, который волнует каждого киевлянина: когда заработает метро на Виноградарь? Ведь он напрямую связан с ЖК «Варшавский».

— Этот вопрос действительно беспокоит всех и меня как девелопера — тоже. Сейчас мы видим, что компания «Автострада», которая выполняет строительные работы, и столичные власти очень серьезно взялись за реализацию проекта. Работы ведутся в три смены, фактически — круглосуточно.

Вместе с тем остается вопрос финансирования. Первоначально был озвучен ориентировочный срок завершения работ — 2026 год, позже прогноз перенесли на начало 2027-го. Мы все надеемся, что эти сроки удастся выдержать, ведь технические предпосылки для этого есть. Однако вопрос финансовых ресурсов — уже не к нам, а к государству и его партнерам.

— Рассматривает ли Stolitsa Group возможность выхода за пределы Киева?

— Очень уместный вопрос. Мы неоднократно анализировали это направление и действительно видим потенциал в региональном развитии. Но пока фокусируемся исключительно на Киеве.

В то же время мы готовимся к будущему расширению. После завершения войны, когда начнется масштабное восстановление Украины, мы хотим быть среди тех компаний, которые будут готовы действовать оперативно и эффективно. Уже сегодня внутри компании мы настраиваем все процессы так, чтобы иметь возможность масштабироваться, как только появится подходящая возможность.

