Арендная плата на Манхэттене достигла рекордного уровня в четвертый раз за последние 5 месяцев, а средняя аренда по новым договорам, подписанным в июне, составила $4625. Это на 7,6% больше, чем год назад, и на $54 больше, чем в мае.

Об этом пишет Bloomberg.

Арендная плата летом обычно растет, но в этом году давление усиливается Законом о справедливости расходов на аренду квартир, который с июня запрещает арендодателям взимать с новых арендаторов комиссионные за услуги брокеров.

Многие эксперты предупреждали, что владельцы взамен будут включать стоимость этих комиссий в годовую арендную плату, и, по словам Джонатана Миллера, президента Miller Samuel, есть признаки того, что это уже началось.

«Реальность такова, что арендодатель не платит комиссионные брокеру», — сказал Миллер. — «Они перекладывают эти расходы другим образом и в будущем планируют повысить арендную плату».

Кроме того, ожидается, что спрос на аренду жилья возрастет в ближайшие несколько месяцев, поскольку студенты и выпускники стекаются в город, что потенциально может привести к еще большему росту цен.

Предложения недвижимости на Манхэттене сократились на 12% в июне по сравнению с маем, оставив меньше вариантов для тех, кто ищет квартиры.

Еще одним свидетельством жесткой конкуренции на рынке является то, что четверть новых договоров аренды в прошлом месяце было подписано после аукционов, что является рекордным показателем для июня, отметил Миллер.

Арендная плата также выросла в Бруклине, где средняя стоимость новых договоров аренды в прошлом месяце составила 3733 доллара, что на 1% больше, чем годом ранее. А в северо-западной части Квинса, включая Асторию и Лонг-Айленд-Сити, средняя стоимость выросла на 11% по сравнению с прошлым годом и составила 3600 долларов, но это на 25 долларов меньше, чем в мае.

Некоторые ньюйоркцы, страдающие от повышения стоимости жилья, возлагают надежды на кандидата в мэры Зохрана Мамдани, который получил номинацию от Демократической партии частично благодаря своим обещаниям заморозить цены на квартиры со стабильным арендным платежом. Однако некоторые наблюдатели отрасли опасаются непредсказуемых последствий, говорится в публикации.

«Замораживая арендную плату, вы не замораживаете инфляцию, — сказал Миллер, — Налоги на недвижимость растут, операционные расходы растут. Первое, что страдает, — это содержание зданий».

Как сообщалось, по данным аналитиков DIM.RIA, Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды в Украине: средняя стоимость в июне составила 18,4 тыс. грн ($440).

Самые дорогие квартиры в Печерском районе — 26,3 тыс. грн, самые дешевые — в Деснянском (10,9 тыс. грн).