Стало известно, где могут открыть второй магазин IKEA в Украине

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Вероятно, второй магазин появится на Лесной

Вероятно, второй магазин появится на Лесной

Второй магазин крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома - шведской компании IKEA в Киеве могут открыть в новом ТРЦ Lesnaya Mall.

Об этом сообщил застройщик Вагиф Алиев, который владеет Ocean Plaza и Lavina Mall, пишет The Village Украина.

"После открытия Ocean Mall мы планируем открыть также Lesnaya Mall на 400 тыс. квадратных метров. И туда однозначно будет выходить IKEA", - рассказал Алиев.

Представитель IKEA Владислав Лалич в то же время отметил, что они пока не спешат с анонсами и хотят открыть сначала первый магазин.

"Мы сначала хотим открыть магазин в Ocean Mall. Обычно, когда мы выходим на какой-то рынок, то планируем там работать в течение долгого времени. Мы абсолютно верим в Украину и будем работать здесь долго. Но мы хотим идти шаг за шагом", - пояснил он.

Отметим, что торговый центр Lesnaya Mall планируют открыть в 2019 году. Он будет расположен вблизи станции метро Лесная.

Напомним, что IKEA откроет свой первый магазин в Украине в киевском в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.

 IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, первый собственный магазин компании открылся в 1958 году. На конец августа   2018   ритейлер руководил 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2016 по август 2017 составили38,3 млрд, сообщает компания на официальном сайте. За этот же период магазины сети посетили 936 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems. С 2014 года компания стала владельцем бренда с надписью кириллицей и новых графических изображений на английском.

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