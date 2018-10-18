Стала известна дата открытия самого большого ТРЦ в Украине

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Blockbuster mall откроется 1 декабря и станет самым большим ТРЦ в Украине.
Об этом сообщила консалтинговая компания NAI Ukraine.
Отмечается, что Blockbuster mall будет формата retail resort..
Общая площадь ТРЦ составит 450 тыс. кв.м. Также девелопер инвестирует в развитие инфраструктуры – ведется строительство дороги, моста и развязки. Будет построен заезд к ТРЦ. Также появится мост над дорогой для пассажиров общественного транспорта, которые приедут в мегамолл. Якорным арендатором Blockbuster mall выступит флагманский Сільпо с площадью 9 тыс. кв.м.
Также отмечается, что уже меньше чем через год появится Ocean Mall на Лыбидской. Также девелопер анонсирует открытие ТРЦ Ippodrom Mall и Lesnaya Mall в ближайшем будущем.
ТРЦ Blockbuster mall – станет самым большим РЦ в Украине. По состоянию на 10 октября 2018 года принадлежит компании Мандарин Плаза Вагифа Алиева. Также эта компания владеет столичными ТРЦ Мандарин Плаза, Lavina Mall, в том числе строящимися ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ Лесная, ТРЦ Ипподром. Также ему принадлежат БЦ Парус и жилой комплекс Diamond Hill.
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования