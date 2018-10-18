Стала известна дата открытия самого большого ТРЦ в Украине

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Blockbuster mall откроется 1 декабря и станет самым большим ТРЦ в Украине.

Об этом сообщила консалтинговая компания NAI Ukraine.

Отмечается, что Blockbuster mall будет формата retail resort..

Общая площадь ТРЦ составит 450 тыс. кв.м. Также девелопер инвестирует в развитие инфраструктуры – ведется строительство дороги, моста и развязки. Будет построен заезд к ТРЦ. Также появится мост над дорогой для пассажиров общественного транспорта, которые приедут в мегамолл. Якорным арендатором Blockbuster mall выступит флагманский Сільпо с площадью 9 тыс. кв.м.

Также отмечается, что уже меньше чем через год появится Ocean Mall на Лыбидской. Также девелопер анонсирует открытие ТРЦ Ippodrom Mall и Lesnaya Mall в ближайшем будущем.

ТРЦ Blockbuster mall – станет самым большим РЦ в Украине. По состоянию на 10 октября 2018 года принадлежит компании Мандарин Плаза Вагифа Алиева. Также эта компания владеет столичными ТРЦ Мандарин Плаза, Lavina Mall, в том числе строящимися ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ Лесная, ТРЦ Ипподром. Также ему принадлежат БЦ Парус и жилой комплекс Diamond Hill.