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Собственник Сильпо собрался привлечь почти 2 млрд грн

Сегодня, 08:37
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Фоззи Групп разместит акции допэмиссии

Фоззи Групп, входящее в торгово-промышленную группу Fozzy Group, намерено привлечь 1,94 млрд грн и увеличить уставный капитал в 15 раз – до 32 млн грн с 2 млн грн. 

Соответствующее решение приняло внеочередное общее собрание акционеров, передает Интерфакс-Украина.

Как уточняется в сообщении, компания планирует разместить 30 млн шт. простых именных акций, что превышает 25% уставного ее капитала, номиналом 1 грн за акцию за счет дополнительных взносов. 

Цена размещения – 64,88 грн за акцию. 

По информации компании, привлеченные в результате частного размещения акций средства планируется вложить в корпоративные права предприятий оптовой и розничной торговли. 

Холдинговая компания Фоззи Групп (Вишневое Киевской обл.) создана в 2005 году. Чистая прибыль компании в 2017 году сократилась в шесть раз в сравнении с 2016 годом – до 165,4 млн грн, активы на 16,6% - до 1 млрд 572 млн грн. В то же время компания полностью погасила долгосрочные обязательства. Основным акционером по состоянию на третий квартал 2018 года являлось Фоззи Групп с 98,5%.

Теги:   Сильпо Торговые сети Ритейл

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