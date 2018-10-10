Собственник Ocean Mall откроет сеть магазинов стройматериалов

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Алиев собирается открыть сеть строительных супермаркетов
Фото: Игорь Тышенко/Forbes Украина

Алиев собирается открыть сеть строительных супермаркетов

Собственник крупных торговых и бизнес центров в Киеве Вагиф Алиев намерен открыть сеть строительных супермаркетов в партнерстве с международной сетью.

Об этом сообщил Алиев, передает liga.net.

"Мы сейчас ведем переговоры с иностранными компаниями о сотрудничестве", - сказал он.

По словам Алиева, в ближайшие два года планируется открытие девяти строительных супермаркетов в ТЦ.

Название сети и сумму инвестиций Алиев не озвучил.

Вагиф Алиев является владельцем крупных торговых центров в Киеве - Мандарин Плаза, Lavina Mall, Ocean Mall, Blockbuster Mall. Также ему принадлежат бизнес-центр Парус и ЖК Diamond Hill. Алиев входит в список 100-та самых богатых людей Украины.

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