Теперь только местный трикотаж. Владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein закрывает бизнес в России и Беларуси

6 марта, 21:57
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Компании-собственники модных брендов массово сворачивают бизнес в стране-агрессоре (Фото:Tommy Hilfiger / Facebook)

Компании-собственники модных брендов массово сворачивают бизнес в стране-агрессоре (Фото:Tommy Hilfiger / Facebook)

Американская компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s и др., временно закрывает магазины и приостанавливает все коммерческие операции в РФ и Беларуси с 7 марта.

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«Компания PVH Corp. приняла решение временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси с 7 марта. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля», — сказано в заявлении в Instagram-аккаунте компании.

PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов в РФ 28 февраля. При этом 550 сотрудников компании в РФ будут продолжать получать зарплату.

Ранее сообщалось, что все продажи в РФ остановил шведский ритейлер H&M.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Санкции против России Мода Санкции Запада Ритейл Fashion-бренды Calvin Klein Tommy Hilfiger

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