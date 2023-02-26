Сотни тысяч евро за квартиру. Сколько стоит жилье в самых популярных среди украинцев странах ЕС 26 февраля, 10:47 Недвижимость в Варшаве чаще всего выбирают киевляне (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

Больше всего наших соотечественников — в Польше, Германии и Чехии.

Среди стран, куда украинцы едут чаще всего, самое дорогое жилье — в Германии. По данным сайта immonet.de, однокомнатная квартира, то есть студия по украинской классификации, в неплохом районе Шпандау площадью 33 кв. м продается за 120 тыс. евро, говорится в обзоре NV Бізнес. Покупателю дополнительно нужно оплатить брокерские услуги в размере 3,57% стоимости жилья. Двухкомнатные апартаменты площадью 45−55 кв. м с ремонтом стоят уже около 150 тыс. евро, а трехкомнатные от 70 до 85 кв. м — 180−200 тыс. евро.

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