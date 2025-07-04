В КГГА рассказали, сколько Россия повредила жилых домов в столице с начала полномасштабной войны

Последствия российского удара по Киеву, 4 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В результате российских атак в Киеве с начала полномасштабной войны по состоянию на 1 июля было повреждено 1,6 тыс. жилых домов.

Об этом NV Бизнес сообщили в КГГА.

Согласно сообщению, Киевская городская военная администрация утвердила план работ по техническому обследованию зданий и сооружений, поврежденных в результате военных действий, а КП Киевэкспертиза получила поручение провести обследование указанных объектов. По их результатам составляются акты и отчеты технического обследования.

«Согласно плану работ, по состоянию на настоящее время (1 июля) в городе Киеве повреждено 1609 жилых домов», — говорится в сообщении. — «Согласно распоряжению Киевской городской военной администрации… определен 41 многоквартирный жилой дом, который получил значительные повреждения и восстанавливается за счет средств бюджета города Киева».

Согласно информации заказчика восстановительных работ КП Житлоинвестбуд-УКБ, на 25 жилых домах восстановительные работы завершены.

Еще на 16 жилых домах восстановительные работы выполняются.

Также по 212 многоквартирных домах, в которых в результате вооруженной агрессии российской федерации были повреждены оконные, дверные блоки и кровли, в 2022 году выполнены восстановительные работы (замена поврежденных оконных и дверных блоков и ремонт кровли) за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

По состоянию на 1 июля 2025 года в городе Киеве в результате боевых действий повреждены 342 объекта частной формы собственности, сообщили в КГГА.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 4 июля, армия РФ массированно атаковала Киев шахедами и баллистикой. Падение обломков и пожары зафиксированы в ряде районов города. По меньшей мере 23 человека пострадали.

В Киеве спасатели ликвидируют последствия массированной атаки страны-агрессора России в пяти районах.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска России нанесли удар по Украине с использованием рекордных 550 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона обезвредила 478 целей.