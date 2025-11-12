Такой интерес демонстрирует формирование новой волны на рынке доходной недвижимости, когда частный капитал стремится приобщаться к устойчивым и содержательным проектам с долгосрочной ценностью.

Год назад компания GORO Development вместе с OKKO Group объявила о старте реализации GORO Mountain Resort — всесезонного курорта во Львовских Карпатах, который по масштабу инвестиций, объему работ и философии развития горных территорий уже называют самым амбициозным девелоперским проектом в Восточной Европе.

OKKO Group — один из крупнейших и самых стабильных бизнес-игроков Украины — выступает главным инвестором, собственником и мастер-девелопером курорта.

В то же время компания открыла возможность частным инвесторам вкладывать средства в гостиничную прибыльную недвижимость курорта и становиться ее совладельцами. Это шанс для украинского капитала войти в международный формат бизнеса, который соответствует мировым стандартам девелопмента, сервиса и управления.

За девять месяцев к сообществу присоединилось более ста инвесторов.

Логическим продолжением этого процесса стало создание собственного закрытого клуба — GORO Invest Club.

Фото: GORO Development

Главная ценность клуба — круг людей, объединенных похожим предпринимательским мышлением и видением развития страны. Это владельцы бизнеса или те, кто представляет бизнес как топ-менеджеры. Взаимодействие в рамках GORO Invest Club способствует созданию между ними коллабораций, партнерств и новых бизнесов. Сам курорт, как масштабный живой проект, который постоянно развивается, также нуждается в новых продуктах и сервисах. Для членов клуба это возможность расти вместе с курортом, интегрируя собственный бизнес в его развитие или создавая совместное предложение вместе с другими участниками.

Среди дополнительных преимуществ членства — непосредственный диалог с менеджментом компании, ранний доступ к новым проектам, эксклюзивные условия инвестирования, экспертная поддержка, участие в закрытых событиях, презентациях и совместных поездках.

В будущем предусмотрена также программа лояльности на сервисы и аттракции курорта на постоянной основе.

1 октября 2025 года состоялась первая встреча членов клуба инвесторов с ключевыми лицами компании.

Кто формирует сообщество GORO Invest Club?

Инвесторы GORO — это представители 22 различных сфер деятельности, которые преимущественно живут в Киеве (35%) и Львове (36%). Еще 24% живут в 14 других городах Украины, а 4% — украинская диаспора за рубежом.

Сообщество GORO Invest Cub – география / Инфографика: GORO Development

Лидером по количеству участников является сектор IT и телекоммуникаций (19%), далее следуют строительство и недвижимость (14%), аграрный сектор (9%), финансы и инвестиции (9%).

Сообщество GORO Invest Cub – сферы деятельности / Инфографика: GORO Development

Участники клуба представляют несколько поколений — самому молодому инвестору 26 лет, самому старшему 75.

Половина всего сообщества — это люди в возрасте 40−49 лет, еще 28 инвесторов — младше 30. Женщин — 48%, мужчин, соответственно, 52%.

Сообщество GORO Invest Cub – социально-демографические характеристики / Инфографика: GORO Development

Интересно, что 90% участников инвестируют не с целью перепродажи, и такое отношение отражает более глубокое изменение в культуре владения: в Украине формируется традиция долгосрочного инвестирования и создания наследия, достойного того, чтобы его передать дальше. Исторически украинцы были лишены возможности накапливать и сохранять семейные активы — поколения теряли династические ценности, а недвижимость последних десятилетий, от советских типовых зданий до новостроек, не имеют потенциала долговременной стоимости. Сегодня, с появлением таких проектов, как GORO Mountain Resort, появляется возможность владеть недвижимостью, которая имеет не только доходность, но и глубокий смысл — как финансовый, так и культурный.

Ограниченное предложение как фактор роста ценности

Динамика увеличения спроса на прибыльную гостиничную недвижимость / Инфографика: GORO Development

За девять месяцев 100 инвесторов приобрели 170 лотов — в среднем 1,7 лота на одного участника. Это высокий показатель учитывая, что все они вошли в проект на стадии котлована. По прогнозам, коэффициент будет расти дальше и вскоре достигнет уровня 3-х лотов на 1 инвестора.

Поэтому чем дальше от начала строительства — тем будет меньше возможностей войти в проект.

Почему спрос растет?

Во-первых, общее количество гостиниц и номеров определено мастер-планом.

Во-вторых, каждый завершенный объект усиливает доверие к проекту и снижает барьеры для входа на ранних стадиях. Инвесторы, которые наблюдали, понимают предсказуемость, уровень реализации и приходят активнее.

В-третьих, возникает внутренняя динамика: часть действующих инвесторов будет реинвестировать прибыли во время закрытых пресейлов в рамках GORO Invest Club в строительство следующих отелей.

Первая очередь курорта – тематические отели ONDE / Инфографика: GORO Development

Сейчас реализуются первые три отеля курорта — ONDE. Все они одновременно сдадутся в эксплуатацию — во втором квартале 2028 года.

отель ONDE Active / Фото: GORO Development

ONDE Active — тематический отель для активного отдыха на 197 номеров с ретейл-галереей, кинотеатром, боулингом, rooftop-рестораном с фаерплейсами, пабом с живой музыкой, скалодромом. Продажа открыта с марта 2025 года, большинство номеров уже реализовано.

отель ONDE Business / Фото: GORO Development

ONDE Business — отель на 116 номеров, созданный под растущий спрос на деловой туризм в Карпатах. Это функциональное пространство с конференц-залами, переговорными комнатами, коворкинг-зонами, террасами для конференций, деловых встреч и нетворкинга в горной среде. Формат workation, который становится все более популярным, позволяет гостям совмещать дистанционную работу с отдыхом на природе. Пресейл инвестиционных лотов стартовал 1 октября 2025 года в рамках GORO Invest Club для членов сообщества. Сейчас доступные лоты есть в свободной продаже.

ONDE Chill — пространство для восстановления на 113 номеров, со SPA-зоной на 2000 м², 40-метровым infinity-бассейном, фитнес- и йога-залами.

Сквозная концепция All-in access позволяет проживать в одном отеле и свободно пользоваться сервисами двух других, передвигаясь по специальным переходам, не покидая помещения.

Номерной фонд отелей ONDE, как и других отелей будущего курорта, будет отличаться дизайном и мебелью без повторов. В интерьерах не используются имитационные материалы: камень, дерево и другие природные элементы декора — натуральные.

Интерьер одного из номеров гостиниц ONDE / Фото: GORO Development

Все отели GORO расположены на первой линии гор, с возможностью ski-in/ski-out (человек может буквально выехать на лыжах из отеля прямо на трассу — ski-out и вернуться на лыжах обратно в отель, не снимая лыж — ski-in), в пешей (до 150 м) доступности от трасс, подъемников, канатной дороги и другой курортной инфраструктуры.

Каждое здание органично вписано в природный рельеф, имеет ограничение высоты застройки до 30 м и низкую плотность. 95% номеров курорта — видовые, благодаря каскадной архитектуре и гармоничной интеграции в ландшафт.

Дополнительным фактором стабильной доходности является круглогодичная заполненность. GORO Development создает всесезонный курорт международного формата с целостной концепцией отдыха. В течение года он предлагает широчайшую палитру впечатлений и сервисов: байк-трассы и прогулочные маршруты, wellness и SPA-пространства, работу и отдых с видом на горы, лыжи, треккинг, скалодромы и многое другое. Такой формат обеспечивает стабильный поток гостей независимо от сезона, погоды или сценария — от активного семейного отдыха до спокойного восстановления, от путешествий компанией до творческой изоляции.

