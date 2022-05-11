Плюс шесть магазинов и завод. Сильпо возобновила работу в Киеве и освобожденных городах столичного региона 11 мая, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Продукция уже поступает в сеть супермаркетов Сильпо (Фото:kiev.informator)

Сеть супермаркетов Сильпо возобновила работу шести магазинов в Киеве и области, планирует открыть еще несколько торговых точек до конца мая.

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Магазины сети открылись в Броварах, Вите-Почтовой и Борисполе, сообщили в пресс-службе Сильпо.

Кроме того, возобновили работу два маркета Траш! Thrash! в Ирпене, готовится к открытию магазин Фора.

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Кроме того, Fozzy Goup, в которую входит сеть Сильпо, возобновила работу завода в Ворзеле, где производятся кондитерские изделия, обжаренный кофе и хлебобулочная продукция.

В сеть Сильпо входят 325 супермаркетов в 60 городах Украины и четыре деликатес-маркета Le Silpo — в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. Сеть Траш! Thrash! насчитывала 90 магазинов в 41 городе Украины по состоянию на конец 2021 года. С актуальным списком работающих магазинов можно ознакомится по ссылке.

Fozzy Group — один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты Сильпо, оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома Фора, дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты Била ромашка, магазины персональной электроники Ringoo.

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