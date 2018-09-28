Сеть одесского ресторатора приостановила работу кафе Компот на Почтовой площади

До конца 2018 года компания проведет аудит бизнес-процессов в двух других киевских кафе

Компания Рестораны Саввы Либкина, входящая в корпорацию Реста (Одесса), приняла решение о прекращении действия с 1 сентября франшизы для кафе Компот, на Почтовой площади в Киеве в связи с нарушением стандартов качества приготовления блюд и обслуживания гостей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

"В начале 2018 года участились обращения гостей на недобросовестное обслуживание и несоответствие качества блюд в киевских кафе Компот, открытых по франшизе. Мы провели переговоры с представителями компании-покупателя франшизы и приняли решение приостановить право вести деятельность под вывеской Компот в кафе на Почтовой", - сказала СЕО Рестораны Саввы Либкина Инна Дворская.

По ее словам, до конца текущего года компания также проведет аудит бизнес-процессов в двух других киевских кафе: по ул.Большая Васильковской и в ТРЦ Ocean Plaza, работающих под вывеской Компот, для принятия решения о продлении франшизы.

Напомним, что компания Рестораны Саввы Либкина в 2015 году передала франшизу на открытие трех кафе Компот"киевской компании Форшмак инвест.

Компания Рестораны Саввы Либкина — входит в корпорацию Реста. Компания владеет кафе Компот, а также ресторанами Стейкхаус, Дача, Тавернетта, Риба у вогні в Одессе и Киеве, По итогам 2017 года увеличила оборот на 40% по сравнению с 2016 годом – до 110 млн грн.

Корпорация Реста основана в 1993 году в Одессе. Согласно данным Единого госреестра, участниками предприятия выступают компании Драйв-Ин,Зонтик, Савелий Либкин, Римма Сокол. Конечным бенефициаром указана Катерина Горбоконь.