Бросок на запад. Сеть электроинструментов Dnipro-M откроет 120 магазинов в Европе до конца года 21 апреля, 08:53 Салон Dnipro-M во Вроцлаве (Фото:Пресс-служба Dnipro-M)

Крупнейшая украинская монобрендовая сеть электроинструментов и садово-парковой техники Dnipro-M планирует открыть 120 салонов в странах ЕС и интернет-магазин для европейских потребителей до конца 2023 года.

Как сообщили в Dnipro-M, во втором квартале 2023 компания планирует открыть магазины в Варшаве, Вильнюсе, Праге и Брно.

С 2018 года Dnipro-M экспортирует инструменты в Польшу, Чехию, Словакию, Латвию, Литву, Эстонию, Армению, Грузию и Молдову. В настоящее время ассортимент бренда насчитывает 1450 наименований.

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В 2023 году компания разместила в Польше логистический центр по обслуживанию европейских салонов, запущенных по модели франшизы. Первый в Польше салон расположен во Вроцлаве.

«Вместе с открытием европейских салонов бренд выходит на зарубежный рынок с уникальными услугами. Среди них — цифровая гарантия 3 года на весь электроинструмент. Чтобы обратиться в сервисный центр, клиентам не нужно хранить чеки и упаковку от товара. Приобретая инструмент, клиент автоматически получает 14 дней тест-драйва, чтобы почувствовать, как работает новое оборудование. Если покупатель передумает, то товар в рабочем состоянии можно вернуть назад. Также действует функция возврата: бренд принимает инструмент, которым не пользовались, без чеков и коробок на протяжении 60 дней», — добавили в Dnipro-M.

В настоящее время сеть насчитывает более 470 салонов в 220 городах и обслуживает более 2 млн клиентов.