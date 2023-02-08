СБУ пришла с обысками в Союз архитекторов. Там заявляют о давлении из-за критики градостроительного законопроекта 8 февраля, 15:28 СБУ пришла с обысками в Национальный союз архитекторов (Фото:СБУ)

СБУ подозревает в кибермахинациях топ-чиновников Национального союза архитекторов. В самом Союзе заявляют о давлении из-за критики градостроительного закона № 5655.

СБУ сообщила о подозрении должностным лицам Национального союза архитекторов Украины о подозрении. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности сообщается, что киберспециалисты ведомства «собрали безоговорочные доказательства вины» должностных лиц Союза архитекторов, которые якобы занимались махинациями в строительной сфере Украины.

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В СБУ утверждают, что подозреваемые «выдавали» новые сертификаты аттестации архитекторов, хотя не имели на это права. По данным правоохранителей, чтобы схема работала, подозреваемые якобы незаконно меняли персональные данные архитекторов в ранее изданных сертификатах.

«Для этого представитель Национального союза архитекторов, по указанию руководителя, передал подконтрольному третьему лицу свой электронный ключ для входа в электронную систему. Используя ключ и пробелы в протоколах безопасности системы, осуществлено несанкционированное вмешательство и изменение личных данных в старых сертификатах архитекторов из оккупированного Крыма на необходимых «новосозданных», — говорится в сообщении СБУ.

Также в ведомстве заявляют, что во время обысков по местам жительства и работы подозреваемых, правоохранители обнаружили электронный ключ доступа к Системе, компьютерную технику и другие цифровые носители информации якобы с доказательствами преступных действий. Также отмечается, что в дальнейшем это «было подтверждено соответствующей судебной компьютерно-технической экспертизой».

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В свою очередь в Союзе заявляют, что цель обысков СБУ — уничтожение союза из-за критики законопроекта № 5655 о градостроительной реформе. Об этом заявила замглавы Архитектурной палаты НСАУ Анна Кырий в Facebook.

«В Союзе архитекторов сегодня снова обыски. Законопоект 5655 до сих пор не ветирован. В том, что эти действия тесно связаны, нет сомнений ни у кого», — отметила Кырий.

О подозрении сообщили руководителю Национального союза архитекторов Украины, его заместителю и IT специалисту, который по данным СБУ непосредственно осуществлял вмешательство.

«Друзья, действия СБУ и Нацполиции по отношению к Национальному Союзу Архитекторов Украины — это сплошной позор. Цель — уничтожение НСАУ, чтобы не стояли на пути градонасильственной реформы какие-то ненужные никому архитекторы и урбанисты», — заявила Кырий.

Также она призвала президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на закон № 5655.

Закон критикуют эксперты по недвижимости, архитекторы, представители общественных организаций и местных советов. Мэров украинских городов не устраивает, что они могут указать в градостроительных условиях и ограничениях только высотность, плотность застройки и расстояние от улиц.