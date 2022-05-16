Казалось бы, при чем тут санкции. В России с февраля резко подскочило количество краж в магазинах
После начала вторжения в Украину количество краж в российских магазинах резко увеличилась (Фото:allretail.ua)
В феврале-апреле, то есть после начала вторжения России в Украину, количество магазинных краж в РФ выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Война России против Украины — главные события 16 мая
Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитический отчет компании NTechLab, специализирующейся на системе распознавания лиц.
В частности, кражи через кассы самообслуживания участились на 34%, вывоз тележки с неоплаченными продуктами из магазина на 27%. На четверть выросла и средняя сумма украденных товаров — до 1,5 тыс. руб. (около 685 грн).
Среди категорий товаров, которые чаще всего воруют в российских магазинах: кондитерские изделия (19% от всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), а также кофе и какао (7%). Случаи хищений участились не только в продовольственной рознице, но и в сегменте спортивных товаров, одежды, продукции для дома, парфюмерии и косметики.
«Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства», — рассказал управделами группы компаний Спортмастер Сергей Агибалов. О росте краж сообщают и в других торговых сетях.
Как пишет Коммерсантъ, на фоне ухудшения экономической ситуации в РФ из-за влияния западных санкций, введенных после нападения на Украину, российские ритейлеры начали массово закупать оборудование для борьбы с кражами.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.