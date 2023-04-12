Как работать с клиентами и развиваться вопреки войне — опыт девелоперской компании Avalon 12 апреля, 14:45 Новости компаний Avalon-37 (Фото:Avalon)

Львовская инвестиционно-девелоперская компания Avalon, несмотря на полномасштабную войну, продолжает эффективно работать — вводить жилье в эксплуатацию и открывать новые проекты. Что происходит на рынке недвижимости, как изменились клиенты и о планах развития рассказывает исполнительный директор Avalon Роман Давымука

Роман Давымука, исполнительный директор Avalon

Рынок недвижимости за последний год существенно изменился. Кто сейчас покупает жилье?

После начала войны мы наблюдали несколько этапов перемен на рынке. Первые несколько месяцев после полномасштабного вторжения были сложными из-за остановки работы рынка, приобрести или продать жилье было невозможно из-за юридических ограничений. На западе страны, во Львове, наблюдался большой интерес к жилью, в город приехали переселенцы. Существенно вырос спрос на аренду квартир во время оккупации части Киевской области в феврале-марте прошлого года, однако ситуация со временем стабилизировалась. Жилье покупали в основном люди с востока, однако они предпочитали готовые квартиры с ремонтом на вторичном рынке, куда сразу можно вселиться и жить. Тем не менее, это были единичные сделки.

Видео дня

Avalon Up / Фото: Avalon

Летом рынок недвижимости понемногу начал оживать. Мы в Avalon сфокусировались на закрытии обязательств перед клиентами и не открывали новые очереди или проекты. Наша компания была готова к сложностям, возникшим из-за войны. Мы готовились к возможным экономическим потрясениям, хотя, конечно, не к войне. Свои коррективы вносили сложные ситуации, когда выключали электроэнергию, происходили массированные ракетные удары. Из-за этого в конце года рынок недвижимости частично замер, многие отложили решение о покупке жилья.

Сейчас, после нормализации ситуации со светом, спрос снова оживился. Однако говорить о любых довоенных показателях рано. В прошлом году украинская экономика потеряла треть ВВП, меньше стало капитала, и это повлияло на рынок недвижимости.

Клиенты предпочитают жилье, которое уже введено в эксплуатацию?

Клиенты стали осторожнее. Однако у нас покупают квартиры в строящихся комплексах. Avalon доверяют, у нас репутация надежного девелопера. В прошлом году, несмотря на войну, мы вводили жилье в эксплуатацию и передали ключи от более чем 900 квартир нашим клиентам. В этом году, впервые с начала войны, открыли продажу новых очередей в ЖК Avalon HOLIDAY.

Планируете ли в этом году вводить жилье в эксплуатацию?

Да, планируем. Это секции сразу в трех наших проектах.

Какие новые проекты планируете запускать?

Это новые очереди ЖК комфорт-класса Avalon HOLIDAY, расположенного рядом с одной из главных артерий города — улицей Стрыйской. Есть дальнейшие планы по развитию этого проекта, откроем общие зоны для жителей, чтобы комплекс уже становился цельным и ценным.

Новые очереди откроем в проекте бизнес-класса Avalon Yard, который находится в активной фазе строительства. Готовимся к вводу в эксплуатацию первых двух очередей, а это семь подъездов. Со временем — и второй части проекта. Этот комплекс — продолжение Avalon-квартала с развитой инфраструктурой возле улицы Черновола к северу от центра города. До центра можно добраться пешком.

Конечно, у нас в разработке и активном проектировании есть ряд полностью новых объектов во Львове.

Avalon YARD. Визуализация / Фото: Avalon

Планируете менять маркетинговую стратегию и проводить ребрендинг?

Мы не проводили агрессивную маркетинговую стратегию с начала полномасштабной войны, потому что это было некстати. Не хотели спекулировать, поскольку понимали, что люди хотят вернуться домой, а не бежать от беды и покупать жилье здесь. Поэтому Avalon фокусировался на активной коммуникации с нашими существующими клиентами, чтобы они были уверены, что мы работаем, не останавливаемся и планируем закрыть все обязательства.

Однако готовимся к пересмотру нашей маркетинговой стратегии и позиционирования нашей компании. Нужно закладывать новые смыслы в наш бренд, которые будут актуальны после победы.

Нынешний год для бизнеса будет непростым. Какие задачи Avalon ставит перед собой?

Год действительно будет непростым. Всех нас объединяет единственное желание — победа Украины, делаем все, чтобы ее приблизить, ведь одна из ценностей нашей компании — устойчивое развитие — мы хотим жить и работать у себя дома и развивать родной город.

Avalon Lux / Фото: Avalon

Если говорить о развитии бизнеса, ждем положительных изменений в экономике, которые так или иначе будут связаны с новостями с фронта. Понимаем, что быстрого экономического чуда, скорее всего, не произойдет. Понимаем, что глобальный кризис на пороге, поэтому не факт, что в этом году можно ожидать глобальных донорских вливаний в экономику страны. Если они и будут, то будут касаться промышленности, инвестиционных проектов, выгоду от которых будем чувствовать не через год.

Мы понимаем, что должны быть готовы к росту спроса. Уже сейчас прорабатываем земельные участки, понимаем, что нужно быть максимально эффективными и гибкими. Вывести новый продукт для нас — не просто открыть продажи, а детально его проработать. Главный приоритет для нас остается прежним — закрывать все обязательства перед клиентами.

Справка

Avalon — инвестиционно-девелоперская компания, основанная во Львове в 2014 году для управления прямыми девелоперскими инвестициями в коммерческую и жилую недвижимость. С 2014 года компания «Авалон инк.» под брендом Avalon успешно привлекла более 6 тысяч инвесторов, реализовала 14 инвестиционно-девелоперских проектов жилой и коммерческой недвижимости площадью более 500 тыс. кв. м.