Даже в Ирпене и Буче. Где в Украине возобновили строительство жилья, и как выросли цены на него — инфографика 1 июня, 16:25 Цей матеріал також доступний українською В Украине возобновляется строительство жилых комплексов (Фото:skorchanov / Pixabay)

В Украине возобновилось строительство жилой недвижимости во всех отдаленных от боевых действий регионах.

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Цены на новые метры сегодня выросли даже в валюте по сравнению с довоенным уровнем, свидетельствуют данные исследования сервиса ЛУН.

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Киевский регион

В Киеве возобновили работу на 43 строительных площадках, что составляет 23% от довоенного уровня. В области 45 жилых комплексов продолжают строительство, и это 25% от общего количества.

Средняя цена за квадратный метр в столице увеличилась на 4,4% в долларах до $1410/кв. м, в области — выросла на 12,2% до $765/кв. м. «Уже есть первые застройщики, вернувшиеся к работе в Ирпене и Буче» — добавили в ЛУН.

Запад Украины

Внутренняя миграция вынужденных переселенцев в эти безопасные регионы и наибольшая удаленность от зон боевых действий сформировали оптимистическую основу для восстановления рынка. Так, в этих областях наблюдается наибольший процент продолжения работ на строительных площадках.

Волынская область — 92% возобновили строительство, Ровенская — 92%, Ивано-Франковская — 89%, Закарпатская — 88%, Тернопольская — 85%, Львовская — 81%, Хмельницкая — 77%, Черновицкая — 62%.

Цены в западных регионах выросли с 6,7% в Черновицкой области до 15,5% в Хмельницком регионе, что является самым высоким показателем по стране.

Центральные регионы

Восстановление этих регионов напрямую связано с удаленностью от фронта. Так, Черкасская область возобновила строительство 92% новостроек, Винницкая — 85%, Полтавская — 76%, Днепропетровская — 41%.

По Кировоградской области нет информации о возобновлении строек, но есть первый застройщик, открывший продажи на своем объекте.

Цены за метр выросли с 4% в Полтавской области до 12,4% в Винницкой.

Южные регионы

Самая положительная ситуация в Одесской области, так там на сегодняшний день восстановлено 56% строек. Из регионов приближенных к боевым действиям Одесса демонстрирует наибольшую устойчивость и одно из первых в стране продолжило строительство. Средняя цена метра в Одессе выросла на 2,5% довоенного.

Запорожский регион возобновил работу на 2 площадках, что составляет 11% всех новостроек.

Северные регионы

Области, находившиеся в непосредственной близости от боевых действий, или даже взявшие на себя удар войны, также демонстрируют возобновление строительства.

Житомирская область — 41% новостроек возобновили работу, Черниговская — 17%, Сумская — 11%, а это первые 2 строительные площадки.

Состояние рынка на Востоке

Самая сложная ситуация на Востоке, но первый застройщик в Харькове продолжил строительство жилого комплекса и еще на 12 других объектах застройщики открыли возможность приобрести квартиру в новостройке сейчас.

«Рынок новостроек важен для наблюдения, потому что служит одним из ключевых индикаторов для расчета темпов восстановления экономики. Застройщики страны продемонстрировали свои намерения продолжить строительство, теперь шаг за инвесторами… В то же время, цены на новостройки растут по всей стране и это связано в частности с увеличением стоимости строительных материалов», — рассказал Денис Судилковский, маркетинговый директор ЛУН.

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