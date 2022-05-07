Rozetka вернулась в Бучу и Ирпень. Где еще онлайн-магазин возобновил работу — список точек выдачи 7 мая, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Восстановленная точка выдачи Rozetka в Буче (Фото:Пресс-служба Rozetka)

Онлайн-ритейлер Rozetka возобновил работу магазинов и точек выдачи товаров на деоккупированной территории Киевской области. 6 мая Rozetka открыла магазин в Буче, он стал вторым на деоккупированных территориях после Ирпеня.

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«Наши магазины были разграблены российскими военными, в некоторых они буквально жили. Во что превратились эти помещения, сложно описать», — сказал Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka.

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«В Ирпене, где мы открылись неделю назад, произошла очень щемящая история. Пришел наш постоянный клиент и сказал: „Я видел, как россияне здесь все грабили, потом оставили на улице генератор, а на нем серебристые куртки. Я быстро выбежал, унес, спрятал у себя. И вот вам на открытие принес. Спасибо, что вы вернулись“. Я смотрю на эти две серебристые куртки, спецодежду для разгрузки авто зимой, смотрю на этот генератор и представляю, как этот мужчина рисковал жизнью, чтобы спасти наш товар, и думаю, что пока у нас такие невероятные люди, никто и никогда не сможет нас победить», — заявил он.

На начало мая Rozetka возобновила работу 180 точек выдачи товаров в 55 украинских городах. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

До войны в Украине работало 270 точек выдачи Rozetka.

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