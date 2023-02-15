Теперь еще вода и вино. Rozetka планирует расширять ассортимент собственной торговой марки 15 февраля, 11:24 Доля украинских вин в ассортименте Rozetka в 2022 году выросла до 20% (Фото:Пресс-служба Rozetka)

Украинский онлайн-ритейлер Rozetka планирует производить вина и питьевую воду под собственной торговой маркой.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службы в компании.



В компании рассказали, что доля украинских вин в ассортименте Rozetka в 2022 году выросла до 20%, а их товарооборот вырос вдвое по сравнению с 2021 годом.

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Самые высокие показатели продаж украинских вин наблюдались в октябре-декабре. Больше всего украинцев интересуют вина в нижних и средних ценовых сегментах. средний чек покупателей вина на Rozetka — 150 грн.