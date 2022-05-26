Уже 200 точек выдачи. Rozetka рассказала о «тысячах малых украинских предпринимателей», возобновивших свою деятельность 26 мая, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Владислав Чечеткин, соучредитель и совладелец Rozetka (Фото:Александр Медведев / НВ)

Онлайн-ритейлер Rozetka возобновил работу более 200 точек выдачи из 270, работавших до войны.

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Об этом в Facebook сообщил Владислав Чечеткин, соучредитель и совладелец Rozetka.

«Ежедневно я получаю данные обо всем, что касается нашего бизнеса. Конечно, меня очень радует, что мы возобновили работу более 200 точек выдачи из 270, которые были до войны. Я очень рад, когда вижу, что мы вернули к работе уже почти 4 тысячи людей», — написал он.

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«Но есть еще одна цифра, от которой мне становится хорошо на душе. Это рост маркетплейса. Один за другим каждый день тысячи малых украинских предпринимателей возобновляют свою деятельность, активируют свои кабинеты, предлагают потребителям новые и новые товары. Они трансформируются, они придумывают новые подходы, они создают взаимодействие между собой», — добавил Чечеткин.

Он также отметил, что на Rozetka с 24 февраля отсутствует комиссия для продавцов товаров военного назначения.

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