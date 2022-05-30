От перчаток до тепловизоров. Какие военные товары Rozetka будет продавать без комиссии до конца войны — полный список 30 мая, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Владислав Чечеткин, соучредитель и совладелец Rozetka (Фото:Александр Медведев / НВ)

С конца февраля количество продавцов военных товаров на маркетплейсе Rozetka выросло на 20% по сравнению с довоенным периодом. Для них онлайн-ритейлер ввел комиссию в 0%.

При этом с начала российского вторжения количество новых продавцов в соответствующей категории на 50% превышает число прекративших работу. Об этом заявил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

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Полный перечень категорий военных товаров с возможностью продажи без комиссии:

— тепловизоры;

— прицелы и крепления для них;

— бронежилеты и плиты для них;

— тактические очки;

— кобуры;

— рации;

— квадрокоптеры;

— военные сумки;

— подзорные трубы;

— приборы ночного видения;

— дальномеры;

— средства тактической медицины;

— тактические ручки;

— наушники для стрельбы;

— каски и шлемы;

— разгрузочные жилеты;

— средства для маскировки;

— тактические перчатки;

— тактические рюкзаки;

— тактические наколенники и нарукавники.

Как сообщалось, в мае Rozetka возобновила работу 224 точек выдачи товаров в 67 регионах Украины.

«Получить заказ можно в любой точке выдачи (с бесплатной доставкой на нее) и в точках Новой Пошты и Укрпошты», — добавили в Rozetka.

Компания также сообщила о возобновлении адресной доставки заказов курьером в Киеве и части населенных пунктов в Киевскую, Львовскую, Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую области. Оплата товаров доступна наличными, банковской картой, через сервисы єПідтримка и Пакунок Малюка, а также возможна оплата частями для держателей карт ПриватБанка и Monobank.

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