От перчаток до тепловизоров. Какие военные товары Rozetka будет продавать без комиссии до конца войны — полный список
Владислав Чечеткин, соучредитель и совладелец Rozetka (Фото:Александр Медведев / НВ)
С конца февраля количество продавцов военных товаров на маркетплейсе Rozetka выросло на 20% по сравнению с довоенным периодом. Для них онлайн-ритейлер ввел комиссию в 0%.
При этом с начала российского вторжения количество новых продавцов в соответствующей категории на 50% превышает число прекративших работу. Об этом заявил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.
Полный перечень категорий военных товаров с возможностью продажи без комиссии:
— тепловизоры;
— прицелы и крепления для них;
— бронежилеты и плиты для них;
— тактические очки;
— кобуры;
— рации;
— квадрокоптеры;
— военные сумки;
— подзорные трубы;
— приборы ночного видения;
— дальномеры;
— средства тактической медицины;
— тактические ручки;
— наушники для стрельбы;
— каски и шлемы;
— разгрузочные жилеты;
— средства для маскировки;
— тактические перчатки;
— тактические рюкзаки;
— тактические наколенники и нарукавники.
Как сообщалось, в мае Rozetka возобновила работу 224 точек выдачи товаров в 67 регионах Украины.
«Получить заказ можно в любой точке выдачи (с бесплатной доставкой на нее) и в точках Новой Пошты и Укрпошты», — добавили в Rozetka.
Компания также сообщила о возобновлении адресной доставки заказов курьером в Киеве и части населенных пунктов в Киевскую, Львовскую, Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую области. Оплата товаров доступна наличными, банковской картой, через сервисы єПідтримка и Пакунок Малюка, а также возможна оплата частями для держателей карт ПриватБанка и Monobank.
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