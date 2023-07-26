Что они не делают, не идут дела. В России попытались создать аналог сети Zara — через три месяца ее уже собираются закрывать 26 июля, 17:31 Сеть магазинов Maag пыталась заменить в РФ оригинальный бренд Zara, судя по всему, неудачно (Фото:Retail.ru)

Сеть магазинов Maag, заменившая в России оригинальный бренд Zara, уже готовится закрыть часть торговых точек и, возможно, вообще уйти с российского рынка.

Таковы итоги первых трёх месяцев работы сети, сообщает Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, спрос на новинку оказался настолько плох, что:

— Во-первых, у магазинов выручка ниже в семь-восемь раз, чем у испанского оригинала. Покупатели не повелись на замену — продажи рекордно плохи. Если Zara делала в день 2−3 млн рублей (а по выходным и до 4 млн), то Maag гребёт в районе 300−400к в день. Работники рассказывают, что теперь продать на миллион за смену — почти праздник.

Видео дня

Во-вторых, сотрудники получают примерно в пять раз меньше, чем раньше, поэтому уже начали массово бежать из компании", — сказано в сообщении.

В то же время, как сообщают РосСМИ, вице-президент Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан Павел Люлин считает, что говорить о закрытии Maag спустя три месяца после открытия пока рано.

«Можно подтвердить, что дела с продажами у них идут не очень хорошо, поскольку ассортимент сильно отличается от того, что предлагала Zara. Тем не менее говорить о закрытии спустя три месяца после открытия, на наш взгляд, еще рано», — сказал он.

Испанский фэшн-гигант Inditex, которому принадлежат бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Zara, Stradivarius и другие, прекратил работу в РФ в марте 2022 года.

Как сообщалось, магазины брендов одежды Bershka, Zara и Pull&Bear с апреля 2023 года снова заработали в России, но под новыми названиями. Bershka стала Ecru, Pull&Bear — DUB, а Zara — Maag.

Бывшие магазины Zara под новым названием Maag начали открываться в Москве с 27 апреля.