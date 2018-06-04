Россияне продают Ocean Plaza в Киеве – СМИ

Компания ТПС Недвижимость, подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.

Об этом сообщило российское издание Коммерсантъ, ссылаясь на источники, знакомые с переговорным процессом.

Отмечается, что этот актив российская компания может продать за $270–315 млн: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.

По словам источника издания, переговоры находятся "на продвинутой стадии", но сделка пока не закрыта, "потенциальный покупатель ищет кредитора".

В то же время, компании ТПС Недвижимость и Dragon Capital информацию о предстоящей сделке изданию не прокомментировали.

ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн.

Партнерами по развитию проекта выступили киевские компании UDP, К.А.Н. и московская ТПС Недвижимость, эксклюзивный брокер проекта и автор концепции – киевская консалтинговая компания UTG. Формальным владельцем объекта является компания ИС Лыбидь, созданная в 2009 году.