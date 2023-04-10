Дом для Американского университета. Здание Речного вокзала в Киеве разрешили ввести в эксплуатацию после реставрации 10 апреля, 15:34 Речной вокзал в Киеве (Фото:Уряд online / Telegram)

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат о вводе в эксплуатацию реставрированному зданию Речного вокзала в Киеве.

«Это помещение с 2021 года арендует Американский университет в Киеве (American University Kyiv). Благодаря этому решению университет сможет начать офлайн обучение студентов», — сообщил Кабинет министров в Telegram.

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Как сообщалось ранее, договор аренды здания Речного вокзала площадью 7,7 тыс. кв. м подписан на 10 лет.

Построенный в Киеве в 1961 году Речной вокзал (Почтовая площадь, 3) — памятник градостроения и архитектуры, монументального искусства. Реставрация здания началась в 2021 году. Генеральным подрядчиком проекта выступило ООО ТБК-Вест, разработчиком проектной документации — ООО Эдельбург Архитектс.

Американский университет в Киеве заявил о начале работы за несколько недель до войны.

В июне 2022 года АУК подтвердил осенний набор студентов на бакалаврские и магистерские программы.

Интервью с Дэном Райсом, президентом Американского университета в Киеве и советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного читайте здесь.