Разоблачение кремлевской лжи. В «неработающем» ТЦ Амстор в день ракетного удара собрали 2,9 млн грн выручки — Гетманцев 29 июня, 11:17 ТРЦ Амстор, разрушенный ракетным ударом РФ 27 июня 2022 года (Фото:ГСЧС via Reuters)

В день, когда войска РФ нанесли удар по торговому центру Амстор в Кременчуге, выручка кассовых аппаратов ТЦ составила 2,9 млн грн.

В день, когда войска РФ нанесли удар по торговому центру Амстор в Кременчуге, выручка кассовых аппаратов ТЦ составила 2,9 млн грн.

Об этом в Telegram написал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев, опровергая ложь агрессоров о якобы неработающем торговом центре.

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«Некий гражданин Лавров заявил, что удар рф по торговому центру Амстор в Кременчуге не является терактом в виду того, что Амстор якобы не работал. Однако, по данным ГНС в торговом центре в день теракта работало 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2.9 млн грн. Да, вы не ошиблись. За 1 день 2,9 млн грн не работающий торговый центр», — написал Гетманцев.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 28 июня показал видео, на котором четко виден момент попадания ракеты в ТЦ Амстор.

В результате российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня погибли по меньшей мере 18 человек, 21 человек считается пропавшим без вести, 59 — ранены. Перед атакой РФ в ТРЦ находились около тысячи людей, многих из них успели вывести. Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м, ТЦ полностью уничтожен.

Владимир Зеленский назвал ракетный удар одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Во время экстренного заседания Совбеза ООН 28 июня он призвал признать действия России терактом и исключить ее из Совета безопасности.

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