Один из первых гипермаркетов в Украине. Fozzy предложила 270 сотрудникам разрушенного магазина в Одессе работу в других городах 14 августа, 17:28 Гипермаркет Fozzy в Одессе, уничтоженный российским ракетным ударом в ночь на 14 августа 2023 года (Фото:Nina Liashonok / Reuters)

Гипермаркет Fozzy в Одессе был полностью уничтожен российской ракетой, убытки составляют сотни миллионов гривен, точно оценить нанесенный ущерб пока невозможно. Самое важное — работники компании пострадали, но не погибли.

«Магазин, который более 20 лет дарил одесситам вкусные и качественные продукты. Самое важное — наших людей — мы не потеряли. Три коллеги, которые пострадали в ночном обстреле, находятся в больнице. Мы на связи с ними и их семьями. Надеемся, что наши мысли и действия помогут им как можно быстрее выздороветь», — заявили NV Бізнес в Fozzy Group.

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В группе компаний констатировали, что в гипермаркете уничтожено все: здание, оборудование, товар. Естественно, магазин не работает.

«270 сотрудникам одесского гипермаркета, мы предложим работу в других бизнесах группы Fozzy Group и работу с переездом в другие города, в которых есть гипермаркеты Fozzy», — заявили в группе компаний.

Там добавили, что одесский гипермаркет Fozzy, который работал с 2001 года, был вторым открытым группой в Украине и одним из первых гипермаркетов в Украине вообще.

Как сообщалось, в результате атаки РФ по Одессе в ночь на понедельник, 14 августа, полностью уничтожен гипермаркет Fozzy. Ранены трое сотрудников, они находятся в больнице.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что здание гипермаркета пострадало в результате падения обломков сбитых над городом ракет. Начался масштабный пожар.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что на магазин упали обломки российской ракеты.

«В результате падения обломков ракеты произошел пожар и в супермаркете. То, что вы видите, это уже последствия самого пожара», — сказала она.