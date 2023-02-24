Как получить средства. Рада приняла закон о компенсациях за разрушенное жилье — как он работает 24 февраля, 12:34 Жилой дом в Днепре, разрушенный российской ракетой 14 января 2023 года (Фото:Mykola Synelnykov / Reuters)

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного вследствие вооруженного вторжения РФ в Украину жилья, и порядок компенсации за него.

Законопроект поддержали 275 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту закона, компенсации будут предоставляться исключительно за поврежденную или разрушенную с 24 февраля 2022 года жилую недвижимость. При этом закон не распространяется на объекты, которые на дату введения военного положения находились на временно оккупированных территориях.

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Собственники квартир и других жилых помещений смогут получить жилищный сертификат, подтверждающий гарантии государства финансировать приобретение жилья (в том числе, построенного в будущем) в пределах определенной суммы, тогда как у владельцев частных домов будет выбор между получением сертификата и денежной компенсацией. Такая денежная компенсация будет начисляться в специальном режиме для финансирования строительства.

Законопроект не устанавливает предельный размер компенсаций, как и ограничения по местоположению, типу и площади нового жилья, профинансированного сертификатом. При этом, если стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, остаток компенсации будет выплачиваться только за счет средств, полученных от РФ для возмещения ущерба.

Срок подачи заявления о получении компенсации — во время действия военного положения и в течение одного года после его отмены. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня его выдачи, при этом отчуждать жилье (кроме унаследования) запрещено на пять лет.

Рассмотрением заявок будут заниматься комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, созданные исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями.

Согласно законопроекту, источниками финансирования компенсаций могут выступать государственный и местные бюджеты; средства международных финорганизаций, кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или невозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с РФ и другие.

Украинцы подали уже более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья.