Продажу крупнейшего недостроенного ТРЦ в Украине провалили в 11-й раз

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в очередной раз не смог продать за 1,1 млрд грн права требования по двум кредитам ликвидируемого банка Надра, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika (Республика).

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на ProZorro.Продажи, передает агентство Интерфакс-Украина.

Причиной стало то, что не удалось найти покупателей. Отметим, что Фонд гарантирования провел уже 11 аукцион по продаже данного актива.

Впрочем, ФГВФЛ уже объявил новый аукцион по данному лоту, торги по нему состоятся 30 мая. При этом, согласно объявлению, начальная цена лота не будет снижена и уже третьи торги подряд и составит 1,1 млрд грн. Шаг аукциона – 1% (11 млн грн).

ТРЦ Respublika расположен в Киеве. Строительство объекта, инвестиции в который оценивались в $350 млн, началось в 2012 году, а сдача объекта в эксплуатацию планировалась в 2014-ом. Проект строительства ТРЦ был приостановлен в 2015 году решением собственника. Инвесторами проекта выступали Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев. Общая площадь недостроенного ТРЦ должна была составить 298 тыс. кв. м, что позволило бы ему стать на тот момент третьим по величине в Европе.

Напомним, что после того как банк Надра стал неплатежеспособным и не смог вернуть Нацбанку долг в размере 4,4 млрд грн, регулятор начал реализовывать в судебном порядке свои права, как залогодержателя корпоративных прав владельца ТРЦ Respublika.

В частности, в марте 2016 года НБУ подал иск к Berlinotto Limited с просьбой обратить взыскание на корпоративные права компании Мегаполисжилстрой для частичного погашения задолженности неплатежеспособного банка Надра перед НБУ. Суд подтвердил законность требований НБУ и обратил взыскание на корпоративные права Мегаполисжилстроя.

В июле 2017 года аукцион по продаже ТРЦ Respublika провалился. Тогда он был отменен из-за ошибочно указанного номера договора кредитования.

В конце сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил на продажу права требования по кредитам ликвидируемого банка Надра. После неудачных попыток стоимость торгового-развлекательного центра снизили почти вдвое.

В ноябре Фонд снова провалил попытку продажи ТРЦ. С момента проведения первого аукциона стоимость прав на ТРЦ снизилась почти в 2,3 раза - с 2,5 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Последний аукцион до этого проводился 27 февраля, однако покупателей не нашлось. Тогда стало известно, что в компании DCH Infrastructure & Real Estate, которая входит в группу компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского, заявили о возможности приобретения ТРЦ.