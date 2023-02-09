Большие дисконты не помогли. Почему в Киеве замер рынок недвижимости и что происходит с ценами на квартиры в Ужгороде, Львове и Черновцах 9 февраля, 08:22 Эксклюзив NV Желающих стать собственником квартиры в Киеве — единицы (Фото:depositphotos/Kryzhov)

В Киеве риелторы фиксируют лишь единичные сделки по продаже жилья на вторичном рынке, хотя цены упали уже на 30−40%. На западе страны ситуация лучше, однако предложений полно, а спрос минимальный

Жилье на вторичном рынке недвижимости в столице практически не пользуется спросом. Сделки единичны и только по «военным ценам», что на 30−40% ниже, чем год назад. На западе страны таких скидок нет. Желающих купить квартиру становится меньше из-за информации о возможном широкомасштабном наступлении российских оккупационных войск. И хотя власти заявляют, что угрозы повторной атаки на Киев нет, потенциальные покупатели не спешат тратить средства.

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