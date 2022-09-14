Скидки от ВСУ. «Продам, срочно!» - в Крыму резко упали цены на квартиры и растет предложение 14 сентября, 11:20 Сюжет Эксклюзив НВ Цены на квартиры в Крыму пошли вниз (Фото:НВ)

В сентябре количество желающих продать квартиру на оккупированном полуострове выросло в 1,5−2 раза по сравнению с апрелем. Жилье подешевело на 30−50%. Причина — ЗСУ.



Взрывы в крымских аэропортах и успешное наступление ВСУ привели к массовой продаже жилья на полуострове.

Официальной статистики нет, но тенденцию можно подтвердить по косвенным признакам. В апреле российское издание lenta.ru насчитало в базе данных агентства Мир квартир 19 тыс. объявлений о продаже квартир в Крыму. Сейчас их 33,2 тыс., свидетельствует исследование НВ Бизнес. Такую же картину показывает анализ базы Авито: количество предложений по продаже квартир с апреля по сентябрь выросло с 10 тыс. до 15,5 тыс.

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