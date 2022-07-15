Дальше от фронта — меньше скидки. Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Днепре и Одессе — обзор цен 15 июля, 10:08 Сюжет Эксклюзив НВ Во Львове продажи жилья рухнули в 8−10 раз по сравнению с довоенным периодом (Фото:OLX)

После вторжения России продажи квартир рухнули по всей стране. Продавцы готовы снижать цены от 5% до 30% в зависимости от региона. Но сделок все равно мало.



Цены на квартиры на вторичном рынке во всех регионах страны пошли вниз. В Ужгороде потенциальные покупатели могут рассчитывать на скидки от довоенной стоимости на 5%, в Днепре — на 20%, в Киеве — на 10−15%. Основная масса потенциальных покупателей не спешат заключать сделки и ждут дальнейшего падения цен. Их ожидания могут оправдаться при условии, что военные действия затянутся.

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