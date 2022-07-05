Недвижимость. Цены на жилье снизились на 10−15%, его можно купить по доверенности — оживет ли рынок? 5 июля, 12:32 Сюжет Эксклюзив НВ Желающих купить квартиру в столице — единицы (Фото:MaxMaslov / Depositphotos)

Каждый третий продавец квартиры намерен выдать доверенность на продажу жилья. В Киеве растет предложение, а цены на вторичном рынке падают. Жильем интересуются перселенцы.

Кабинет Министров пошел на уступки собственникам квартир, которые находятся за границей и хотят продать свое жилье. В конце июня вступило в силу Постановлением № 719, которое разрешает нотариусам удостоверять продажу жилья по доверенности. С начала войны сделать этого было нельзя.

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Предложение продажи квартир существенно вырастет, считают опрошенные НВ Бизнес риелторы. Но спрос все равно на минимуме — собственникам приходится снижать цены.

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