Не все так просто. Как купить недвижимость за рубежом 26 февраля, 16:09 Европейские банки неохотно кладут наличные на счет (Фото:sowana)

Самое трудное — внести наличные на счет европейского банка

В странах ЕС и Великобритании, в отличие от Украины, за покупку жилья платят в безналичной форме. В Германии, рассказывает основательница немецкого АН Sky Home Immo Татьяна Кеппе, расчет за недвижимость не производится сразу при подписании договора купли-продажи, говорится в обзоре NV Бизнес.

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Деньги продавец получает только через два месяца, в течение которых он должен совершить несколько последовательных действий. Внести покупателя в домовую книгу, как преемника продавца — именно с этого момента никому другому квартиру продать невозможно. Он должен получить разрешение от домоуправления на проведение сделки. Нотариус связывается с банком, если клиент оформил ипотечный кредит. И только после перевода средств новый владелец квартиры получает ключи. В странах Восточной Европы эта процедура проще, все детали следует узнавать у риелторов.