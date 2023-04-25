Идея лежала на поверхности. Первый в мире секонд-хенд в аэропорту откроют в Хельсинки 25 апреля, 15:36 Аэропорт Хельсинки (Фото:Finnair)

В аэропорту Хельсинки будет открыт первый в мире магазин ношенных вещей, расположенный в терминале.

Под брендом Relove в зоне выходов на посадку разместятся секонд-хенд и кафе, в котором можно заказать веганские и безглютеновые продукты, сообщает avianews.

Как правило, в аэропортах присутствуют дорогие брендовые бутики. Однако, как рассказали владельцы магазинов Relove предприниматели Нура Хаутакангас и Ээро Укконен, их опыт позволит рассказать об экономике замкнутого цикла большему количеству людей и международным клиентам.

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В секонд-хенде в аэропорту Хельсинки акцент будет сделан на высококачественной премиальной и дизайнерской одежде и аксессуарах.

В ассортименте магазинов есть вещи разных ценовых диапазонов: джинсы за 25 евро, женские сумочки за 450 евро, ботинки за 700 евро.

Откроется секонд-хенд в Хельсинкском аэропорту осенью 2023 года, когда воздушные ворота завершат реконструкцию зоны вылета.