«Я ждал этого пять лет». Игорь Тынный о кессоне в парке Наталка, аренде земли в Киеве и отношениях с Кличко — интервью 19 февраля, 11:04 Эксклюзив NV Игорь Тынный говорит, что реконструкция объектов в парке Наталка сейчас экономически невыгодна (Фото:NV Бизнес/Наталья Кравчук)

Что построят возле парка Наталка, сколько стоит проект и почему он получил такую огласку? Игорь Тынный несколько лет назад открыл возле столичного ВДНХ ресторан Прага. Появится ли на Оболони Прага номер два?



Бизнесмен Игорь Тынный на этой неделе попал в историю. Все из-за парка Наталка, по соседству с которым компания бизнесмена получила в аренду от Киевсовета земельный участок площадью 1,3 га. На этом участке уже находятся объекты бизнесмена — заброшенный кессон и несколько находящихся в аварийном состоянии зданий. Кессон — часть недостроенного подземного тоннеля под Днепром, которая выглядит как бетонное сооружение в форме субмарины.

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Активисты подозревают, что компания Тынного застроит участок высотками и обвиняют его в низкой стоимости аренды земли — 22 тыс. грн за весь участок в месяц. Что Тынный планирует строить, почему аренда стоит так дешево и какие у него отношения с мэром Виталием Кличко, он рассказал в интервью NV Бизнес.

Об истории покупки



На прошлой неделе возник скандал из-за того, что Киевсовет выделил вашей компании участок площадью 1,28 га по соседству с парком Наталка, поскольку на этом участке расположены два ваших объекта — кессон и еще одно здание. Когда и у кого вы купили эти объекты?