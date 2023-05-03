Всем работникам предложат эвакуацию. Эпицентр прекращает работу гипермаркета в Херсоне после российского обстрела 3 мая, 18:32 Гипермаркет Эпицентр в Херсоне после террористического обстрела россиянами 3 мая 2023 года (Фото:Пресс-служба Эпицентр К)

В результате террористической атаки российских войск на ТЦ Эпицентр в Херсоне погибли три работника компании, гипермаркет прекратит работу.

«Убиты и ранены мирные жители города. Погибли три работника компании: начальник отдела охраны, уборщица торгового зала и охранник. Еще пять человек ранены. В их числе посетители торгового центра. Общее количество жертв и пострадавших уточняется правоохранительными органами», — заявили в компании Эпицентр К.

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«Компания предоставит всю необходимую помощь семьям сотрудников, погибших и пострадавших в результате атаки. И будет поддерживать их столько, сколько нужно», — говорится в сообщении.

Также в Эпицентре заявили, что обстрелянный ТЦ прекратит работу. А всем работникам будет предложено эвакуироваться в более безопасные зоны и трудоустроиться в торговых центрах сети в других регионах.

«С началом полномасштабного вторжения большинство персонала было эвакуировано из Херсона. Впрочем, сотрудники, которые не захотели переезжать, продолжили работать в регионе, выполняя социальную миссию по обеспечению местного населения товарами первой необходимости», — добавили в Эпицентре.

Это уже второй торговый центр в Херсоне, подвергшийся атаке россиян. В феврале 2023 года был полностью уничтожен ТЦ на Бериславском шоссе, 17.

С начала полномасштабного вторжения ТЦ Эпицентр были полностью разрушены врагом в Мариуполе, Чернигове и Буче.

Еще часть объектов сети Эпицентр была вынуждена прекратить работу из-за активных боевых действий, постоянных обстрелов и захвата украинских территорий оккупационными войсками.