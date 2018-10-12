Novus откроет под Киевом первый магазин с кассами самообслуживания

В Ирпене появится Novus с терминалами самообслуживания

Сеть розничных продуктовых супермаркетов Novus откроет магазин с кассами самообслуживания в Ирпене Киевской области 13 октября.

Об этом сообщили в компании, передают Українські новини.

Магазин расположен по улице Центральная, 2. Его общая площадь составит 3,9 тыс. кв. м, торговая - 2,18 тыс. кв. м. В торговой точке будут размещены пекарня, мясной цех, кондитерская и кофе-точка.

В магазине будут 8 обычных касс, 2 экспресс-кассы, а также 8 терминалов самообслуживания.

Новый магазин станет 41-м объектом сети . В текущем году Novus запланировал открытие 8 магазинов в Киеве.

Напомним, что осенью 2017 года ЕБРР открыл сети Novus кредитную линию в размере до $25 млн сроком на семь лет для поддержки расширения сети супермаркетов. Кроме того, по информации ЕБРР, Novus получит грант на $0,5 млн на поддержку энергосберегающих технологий.

Сеть супермаркетов Novus работает на рынке Украины с 2008 года. Сеть развивает компания BT Invest, созданная в 2008 году бывшими акционерами компании Сандора Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом.

Конечными бенефициарами компании, согласно данным реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, являются граждане Литвы Марина Познякова, Агнэ Рузгиене, Раймондас Туменас.