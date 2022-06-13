Не время для салютов. Rozetka сняла с продаж всю пиротехнику 13 июня, 13:18 Цей матеріал також доступний українською В Украине хотят запретить использование пиротехники на законодательном уровне (Фото:Vlad Panov via Unsplash)

Онлайн-ритейлер Rozetka исключил из ассортимента фейерверки, петарды и другую пиротехнику.

Ее и раньше могли продавать только компании-партнеры ритейлера на маркетплейсе, уточнили в Rozetka.

«Запретить продажу пиротехники в Украине просто необходимо. Ее использование во время войны недопустимо, ведь даже гром влечет за собой панику у людей, что уж говорить о взрывах салютов, похожих на взрывы бомб. Мы призываем наших коллег среди украинских ритейлеров и других компаний как можно скорее приобщаться к инициативе», — заявил Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka.

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С инициативой запрета продажи фейерверков и другой пиротехники украинские активисты выступали еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

«Казалось бы, после 24 февраля вопрос себя исчерпал. Однако в течение этих месяцев мы видим в новостях сообщения об использовании фейерверков в разных регионах Украины, в частности, в недавно освобожденных от российской оккупации. Прежде всего, запрет пиротехники должен обезопасить украинских солдат, а также ветеранов и переселенцев с посттравматическим синдромом. Кроме того, она поможет защитить окружающую среду и животных, а также запускающих фейерверки от травмирования», — рассказал Александр Тодорчук, основатель всеукраинского гуманистического движения UAnimals и соавтор инициативы.

Как сообщалось, в Верховную Раду уже внесен законопроект о запрете использования пиротехники.

Законопроект № 7438 позволяет использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. Исключение составляет сценическая пиротехника Т1 и Т2, а также фейерверки F1 с низким уровнем опасности и низким уровнем шума.

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