Надежный застройщик. Интергал-Буд празднует 20 лет работы 23 августа, 15:18 Новости компаний Интергал-Буд

Как Интергал-Буд эффективно работает, несмотря на войну, и что нового планирует предложить рынку — интервью с CEO компании Дмитрием Спитковским.

Более 4,6 млн кв. м недвижимости — столько девелоперская компания Интергал-Буд построила за 20 лет своей работы. Около 25 тысяч семей в Киеве, Львове, Житомире и других городах страны реализовали свою мечту и приобрели квартиру в жилых комплексах компании. Как развивался девелопер, какие проекты реализовал и как планирует работать, несмотря на полномасштабную войну, рассказал CEO компании Дмитрий Спитковский.

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Дмитрий Спитковский, CEO компании Интергал-Буд

— История Интергал-Буда началась во Львове, и сначала это была компания регионального уровня. Когда и как вы вышли на столичный рынок недвижимости и в остальные украинские города?

— История Интергал-Буд началась во Львове со строительства трех домов. Постепенно компания масштабировала свою деятельность, расширяя не только портфель проектов, но и перечень городов. Сейчас имеем наибольшее географическое покрытие среди всех девелоперов, Интергал-Буд работает в Киеве, Львове, Черновцах, Житомире, Ровно, Одессе и других городах.

В Киеве работаем с 2009 года. Первыми нашими ЖК стали Парковые Озера и Яскравый. Сейчас только в столичном регионе компания в своем портфеле имеет 12 ЖК. Это только объекты в процессе строительства, а в целом, если учитывать завершенные проекты, то их уже 23.

Инфографика: Интергал-Буд

— В портфеле компании есть и объекты коммерческой застройки. Что именно строите?

— Да, это правда. Занимаемся не только жилой недвижимостью — строим бизнес-центры высокого уровня, торговые центры, гостиницы, складские и логистические комплексы, школы и детские сады, поликлиники.

Недавно завершен еще один знаковый для нас объект в столице — Grand Boulevard Concept Hotel, открытие которого планировали на весну 2022 года. Это бывший отель Санкт-Петербург на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Благодаря усилиям компании спасен и отреставрирован памятник архитектуры в центре украинской столицы.

— Большинство украинцев все же ассоциируют Интергал-Буд со строительством жилья.

— Мы — ведущий игрок в сегменте массового и качественного жилья. Компания строит ЖК, где есть оптимальное соотношение цена-качество. Наша миссия — предоставить каждому украинцу возможность улучшить свои жилищные условия, приобретя квартиру в современном и комфортном жилом комплексе. Как к лидеру этого сегмента к нам относятся наши клиенты и другие участники рынка.

— Интергал-Буд — одна из немногих компаний, которая предлагает жилье с ремонтом. Пользуется ли это предложение спросом?

— Действительно, мы первыми в Украине предложили такую опцию — квартиру «под ключ». Это популярная услуга. Особенно сейчас, в контексте программы льготной ипотеки. Примерно половина квартир, которые покупают участники госпрограммы єОселя в комплексах Интергал-Буда — это жилье с ремонтом. В дальнейшем доля таких квартир будет только расти. Это выгодно и удобно для покупателей.

Сейчас работаем над новым продуктом и планируем продавать полностью готовое к заселению жилье, так, как это происходит в Европе, — с выполненной отделкой, меблировкой, декором и текстилем.

— Как изменился рынок недвижимости за последние полтора года? Как отрасль переживает последствия полномасштабного вторжения?

— Первые полгода полномасштабной войны были сверхсложными для отрасли. И выдержать этот экзамен было очень непросто. Интергал-Буд уже имеет опыт работы в сложные годы.

Мы строили во время кризиса 2008−2009-го, не останавливали работу в 2014-м, выдержали 2020-й и сейчас, когда в стране идет большая война, продолжаем работать.

семья получила ключи от своего дома в ЖК "Причал 8", первый дом, 2022 год / Фото: Интергал-Буд

Мы одними из первых возобновили строительство весной прошлого года. Это стало возможным благодаря имеющимся собственным ресурсам — финансовым, человеческим, техническим. У Интергал-Буда мощная команда, большой парк техники, несколько собственных генподрядных организаций. Штат компании вместе со строителями сейчас насчитывает более 4 тысяч человек. Все это дает нам возможность быть менее зависимыми от рыночной конъюнктуры и одновременно строить большое количество объектов.

Ключевой фактор нашей устойчивости — грамотная финансовая политика компании. Золотое правило Интергал-Буд заключается в том, чтобы строить столько, сколько можем обеспечить собственным ресурсом, при отсутствии продаж и поступления средств от покупателей. Именно поэтому наш портфель проектов растет умеренно. Мы системный и последовательный игрок, для которого репутация и способность завершить все строительства — это самое важное.

— Какие ваши прогнозы относительно отрасли и работы компании на дальнейшее будущее?

— Сейчас и для отрасли, и для экономики государства важно, чтобы строительство продолжалось. Это создает существенный макроэкономический эффект. В условиях войны строительный сектор является едва ли не основным драйвером экономики. Именно поэтому мы не прекращаем работу и остаемся надежным партнером даже в такое сложное время. Строительство продолжается и в Киеве, и в других регионах. А совсем скоро мы начнем новые проекты в столице и Львове.

Война вызвала снижение спроса на недвижимость, соответственно, объем сделок на рынке сократился. Однако такие программы, как єОселя, демонстрируют, что украинцы готовы вкладывать средства в жилье. И сейчас задача для государства, девелоперов и банковского сектора — создать условия, которые помогут украинцам приобрести новые квартиры. Это будет иметь не только экономический, но и мощный социальный эффект. Ведь жилой фонд ежедневно подвергается разрушению и потерям в результате вражеской агрессии.

Мы также работаем в этом направлении. Предлагаем выгодную рассрочку, а совместно с банками-партнерами — более лояльные ипотечные программы.