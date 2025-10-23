От Armani до Versace, от Fendi до Bvlgari — люксовые бренды активно завоевывают рынок девелопмента, превращая свои имена в синоним эксклюзивного образа жизни. Недавно этот глобальный тренд добрался и до Украины, где визионерами стали fashion-дизайнер Андре Тан и жилой комплекс Chalet .

Все больше мировых домов моды расширяют свои горизонты, выходя за пределы подиумов и бутиков, и активно осваивают рынок недвижимости. Этот тренд, известный как «брендированные резиденции» (branded residences), заключается в создании отелей и жилых комплексов под эгидой fashion-дизайнеров. Таким образом, имена, ассоциирующиеся с одеждой, превращаются в девелоперские проекты, которые предлагают покупателям не просто недвижимость, а целостный лайфстайл-продукт, отражающий философию бренда.

Примеры интеграции Fashion & Development

Ярким примером этого тренда является Residences by Armani/Casa в Санни-Айлс-Бич, Флорида. Этот 56-этажный небоскреб на берегу океана предлагает 308 роскошных апартаментов, дизайн которых разработан лично Джорджио Армани. Комплекс включает полный спектр услуг: от ресторана и фитнес-центра со SPA до частного пляжного клуба и бассейна.

Другой итальянский гигант, Versace, также оставил свой след в недвижимости. Историческое поместье Джанни Версаче в Майами, известное как Casa Casuarina, после его смерти было превращено в роскошный бутик-отель. Каждый уголок этого дворца, от мозаичных бассейнов до фресок, отражает экстравагантный и смелый стиль бренда.

Bvlgari Hotels & Resorts, принадлежащая группе LVMH, является еще одним успешным примером реализации концепции «branded residences». Сеть насчитывает девять отелей в таких мегаполисах, как Милан, Лондон, Дубай, Пекин и Париж, и планирует дальнейшее расширение. Отели Bvlgari отличаются элегантным итальянским дизайном, изысканной кухней и эксклюзивным сервисом, что является прямой проекцией ценностей основного ювелирного бизнеса бренда.

Bvlgari Resort, Dubai / Фото: bulgarihotels.com

Свою экспансию на рынок недвижимости продолжают и другие всемирно известные fashion-бренды. Например, Missoni интегрировал свою знаменитую эстетику ярких принтов в архитектуру, предоставив имя и дизайнерскую концепцию жилому комплексу Missoni Baia в Майами.

Еще один элитный проект в Майами — бутик-кондоминиум Fendi Château Residences. Это 12-этажное здание на берегу океана, сочетающее современную архитектуру с фирменной роскошью бренда. А на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана реализован проект Fendi Private Residences, где изысканный стиль Fendi интегрирован в природную красоту Альп.

Fendi Private Residences Cranes Montana / Фото: fendiprivateresidences.ch

Fashion & Real Estate Development в Украине

Глобальный тренд на синергию моды и девелопмента в Украине пока сдерживается войной. Впрочем, первый шаг в этом направлении уже сделан: еще осенью 2021 года дизайнер Андре Тан выступил автором дизайна лобби для столичного жилого комплекса Chalet.

«Мир моды и мир архитектуры всегда шли бок о бок», — отмечает Андре. «Когда я создаю одежду, я думаю о линиях, формах, текстурах — все то, с чем работает и архитектор. Для меня коллаборация с девелопером — это не просто работа, это возможность расширить свою Вселенную, одеть не человека, а пространство, в котором он живет. И когда я впервые увидел концепцию жилого комплекса Chalet, то понял: это мое! Это après-ski, социальная жизнь, атмосфера, когда ты возвращаешься после насыщенного дня и хочешь не просто закрыться в квартире, а выпить бокал вина у камина, пообщаться с соседями, провести деловую встречу. Я создаю не просто лобби, я создаю настроение. Там будут элементы из миланских бутиков, минималистичный дизайн, и даже немного поп-арта. Это — место силы», — резюмирует дизайнер.

Андре Тан стал автором дизайна лобби для ЖК Chalet / Фото: сайт ЖК chalet.com.ua

Входные группы в жилых секциях спроектированы в формате просторных гостиных горного шале. Атмосферу создают высокие пятиметровые потолки, камины, библиотеки и зоны отдыха с дизайнерской мебелью от Андре Тан. Основной акцент сделан на интеграции с природой: благодаря панорамным окнам с видом на парк, а также использованию натурального камня и дерева, граница между лобби и окружающим ландшафтом стирается.

Визуализация дизайна лобби жилого комплекса Chalet / Фото: сайт ЖК chalet.com.ua

Частью уникального образа помещений общего пользования станут необычные лифтовые холлы. Они будут иметь площадь в 50 кв. м на каждом этаже и будут созданы в знакомом формате холла пятизвездочного отеля: сразу шесть лифтов будут иметь один блок управления, в течение максимум тридцати секунд один из лифтов будет приезжать на вызов с любой кнопки.

«Мне так понравился проект, место и разработанный мной дизайн лобби, что я решил приобрести здесь дом, — отмечает Андре. — Я устал от каменных джунглей. Хочу просыпаться, выходить на балкон с чашкой кофе и видеть не соседний дом, а столетние дубы. Chalet — это уникальное сочетание: ты в Киеве, но одновременно и будто на альпийском курорте. Это дом, который дает энергию, а не забирает ее. Я создаю пространство, в котором хочу жить сам. И это, пожалуй, лучшая гарантия качества!»

Девелопер проекта, группа компаний Urban Development Group (UDG), делает ставку на качество, эстетичность и экологичность: «Несмотря на общие потребительские настроения на киевском рынке недвижимости — переориентацию на экономные варианты жилья во время военных действий, — мы верим в то, что действия каждого моделируют будущее, и оставили концепцию проекта неизменной»,— отметил Роман Иваненко, управляющий партнер UDG. — Мечты должны воплощаться в реальность. В Киеве, как и в Париже, тоже можно будет жить в здании, рожденном в кооперации fashion-бренда и девелопера недвижимости".

Стратегическим решением компании стало минимальное вмешательство в исторический дачный ландшафт Святошина. Пятно застройки на участке проекта сознательно ограничили, использовав только место старого советского админздания. Такой подход позволил сохранить на остальной территории вековые деревья — наследие времен, когда этот район был рекреационным пригородом Киева. Дополнительной ценностью стало то, что окна ЖК Chalet выходят на другую историческую достопримечательность района — известное «здание с кариатидами» семьи Гудшон.

Кейс Chalet и Андре Тан доказывает, что украинский девелопмент способен не просто копировать глобальные тренды, но и наполнять их новыми смыслами. В отличие от западной модели закрытой эксклюзивности, киевский проект делает ставку на социальную ценность и создание открытых пространств. Именно такая философия, где качество жизни и вклад в развитие города становятся ключевым продуктом, может стать новым вектором развития рынка недвижимости Украины.

Справка о ЖК Chalet

ЖК Chalet — проект бизнес-класса группы компаний Urban Development Group (UDG), расположенный в Святошинском районе г. Киева. Комплекс клубного типа состоит из трех секций переменной этажности (6, 12, 24 этажа) и насчитывает 519 квартир. Ключевой особенностью проекта является философия интеграции в природу. 70% территории ЖК превратилось в полноценное публичное пространство — «Сквер Львовских художников», разработанный известным урбанистом Станиславом Деминым, автором Пейзажной аллеи.

