Минрегион разрешил строительство детсадов в многоэтажках

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрешило размещать в жилых домах встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные учебные заведения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице.

"Сейчас для комфорта людей мы в госудпрственных строительных нормах (ГСН) по дошкольным учебным заведениям прописали норму, позволяющую проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады на первых этажах жилых зданий", – сказал он.

Отмечается, что при размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ГСН по жилым домам.

Земельный участок такого учебного заведения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Новые нормы вступают в силу с 1 октября 2018 года.

Напомним, ранее государственная архитектурно-строительная инспекция предлагала ввести поэтапные проверки объектов строительства, а также запретить внеплановые проверки на основании требований правоохранительных органов.