Миллион в час. Rozetka отчиталась о продажах в черную пятницу

При этом процент продаж маркетплейсовых товаров в "черную пятницу" небольшой

Крупнейший интернет-магазин в Украине Rozetka.ua продает в черную пятницу, 23 ноября, товары со средней скоростью $1,2 млн в час.

Об этом сообщил основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин на своей Facebook-странице.

"$1,2 млн - это средняя скорость продаж в час на Rozetka в эту "черную пятницу", - написал он.

Чечеткин в комментариях отметил, что Rozetka пока не может обеспечить качественный сервис во время пиковых нагрузок.

Он добавил, что процент продаж маркетплейсовых товаров в "черную пятницу" небольшой.

"Мы пока не умеем нормально работать с поставщиками на маркетплейсе, за счет этого основной рост под акцию у самой Розетки", - подчеркнул Чечеткин.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет. В 2017 году компания увеличила выручку на 24,5% – до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,9 млн грн. Летом 2017 года инвестиционная компания Horizon Capital сообщила о покупке миноритарного пакета акций Rozetka у Ирины и Владислава Чечеткиных, однако размер этого пакета не оглашался.

Интернет-магазин Rozetka.ua - один из крупнейших интернет-магазинов в Украине, который предлагает около 145 тыс. доступных к покупке товаров и насчитывает 10 млн пользователей сайта.