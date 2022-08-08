Рост цен, разрушенные магазины и планы до 2030 года. Как торговые сети работают во время войны — интервью с СЕО Метро Украина

8 августа, 12:05
Эксклюзив НВ
Елена Вдовиченко говорит, что Метро планирует свою деятельность в Украине до 2030 года (Фото:Метро Украина)

Елена Вдовиченко говорит, что Метро планирует свою деятельность в Украине до 2030 года (Фото:Метро Украина)

Автор: Александра Некращук

Генеральный директор Метро Украина Елена Вдовиченко о потерях сети во время войны, курсе доллара и ти сценарияя победы

Война, которая продолжается уже седьмой месяц, увеличивает риски для бизнеса. За это время руководству одной из крупнейших иностранных продовольственных сетей Метро Украина пришлось полностью менять логистику, выяснять отношения с центральным офисом и радикально пересмотреть ассортимент. Как компания приспосабливается к изменениям, в интервью НВ Бизнес рассказала генеральная директор Метро Украина Елена Вдовиченко.

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Как сейчас работает Metro Cash&Carry?

Мы каждый день выходим на работу там, где есть такая возможность. В начале мая возобновили работу нашего ТЦ в Чернигове. В Харькове, Мариуполе и Николаеве, к сожалению, операционная деятельность не ведется. Часть остатков товаров из этих торговых центров передали на нужды населения и военных. Остальные ТЦ в других городах продолжают работать.

Еще одна сложность и каждый раз значительный риск — это постоянные, по несколько раз в день воздушные тревоги, когда необходимо эвакуировать из ТЦ всех клиентов и команду, и закрыть непосредственно сам магазин, переправить всех в бомбоубежища. И не всегда мы сталкиваемся с пониманием людей, часто поступают жалобы от клиентов, но нам необходимо делать это каждый раз при каждой воздушной тревоге.

Сколько магазинов, распределительных центров пострадало из-за вторжения России в Украину? Какие убытки понесла компания?

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Теги:   METRO Ритейл Война России против Украины

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