Теперь портки и косоворотки. Marks & Spencer полностью уходит из России

25 мая, 11:32
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Marks & Spencer прекратил поставки в РФ еще 3 марта (Фото:Philippe Wojazer / Reuters)

Marks & Spencer прекратил поставки в РФ еще 3 марта (Фото:Philippe Wojazer / Reuters)

Британский fashion-ритейлер Marks & Spencer (M&S) окончательно уходит с российского рынка.

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«M&S — это бизнес, основанный на ценностях, поэтому из-за вторжения в Украину мы остановили поставки в Россию 3 марта. Затем мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в 31 млн фунтов стерлингов, отражающие уход из России и перебои в работе в Украине. К сожалению, наш украинский бизнес был частично закрыт под влиянием войны, и мы работаем с партнером, чтобы возобновить работу, когда это станет возможным», — говорится в сообщении компании, которое цитирует Интерфакс-Украина.

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В РФ и в Украине M&S работает через франчайзингового партнера. Розничные продажи в двух странах в 2021—2022 финансовом году (завершился 2 апреля) составили 102,5 млн фунтов стерлингов.

В начале марта ритейлер сообщил, что приостановил отгрузки в российские магазины, которыми управляет компания-франчайзи из Турции.

Основным владельцем ООО Марка Рус (оператор магазинов Marks & Spencer в РФ) был нидерландский Retail International Holding B.V. (95%). В апреле этот пакет перешел турецкой Марка Магазаджилык Аноним Ширкети.

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Ранее сообщалось, что сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss&Co уходит с российского рынка.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Санкции против России Одежда Санкции Запада Ритейл Fashion-бренды Санкции Война России против Украины Marks & Spencer (M&S)

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