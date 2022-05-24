«Мы еще отпразднуем вместе». В день своего 25-летия в стране МакДональдз необычно обратился к украинцам 24 мая, 14:22 Цей матеріал також доступний українською 24 мая 1997 года открылся первый МакДональдз в Украине (Фото:МакДональдз Украина)

24 мая 1997-го в Украине был открыт первый МакДональдз в Украине — в день 25-летнего юбилея компании ее рестораны закрыты из-за российского вторжения.

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Об этом говорится в письме-обращении Юлии Бадритдиновой, генерального директора МакДональдз в Украине к клиентам компании.

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«Никогда не думала, что буду обращаться к вам таким образом в 25-летие МакДональдз в Украине, а рестораны будут закрыты», — написала она.

Бадритдинова подчеркнула, что за 25 лет работы компания инвестировала в Украину почти $350 млн, перечислила в бюджет 10 млрд грн. налогов, передала 124 млн. грн на благотворительность.

«Мы передали украинцам 135 т продукции более чем на 60 млн грн. Сегодня наши работники волонтерят в проектах Фонда Дом Рональда МакДональда и в многочисленных инициативах в своих громадах. Используя лучшие практики МакДональдз, наши сотрудники-волонтеры организовали закупку, упаковку и дистрибуцию продуктов, которые через благотворительную программу Фонда уже получили тысячи семей в разных уголках страны», — написала Бадритдинова.

«И я точно знаю, что мы еще отпразднуем вместе. Не 25-летие МакДональдз, а нашу победу. Единственное, о чем мы мечтаем и чего желаем, — победа », — добавила она.

Как сообщалось, ранее в МакДональдз заявили, когда компания возобновит работу в Украине.

Также сообщалось, что МакДональдз полностью прекратил бизнес в РФ и уже нашел покупателя на него.

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